¿Qué pasó entre Salvador Pérez y el manager de los Royals Matt Quatraro?

No la están pasando bien en el seno de los Kansas City Royals en este momento de la temporada de MLB. Ocupan el último lugar de la división Central en la Liga Americana, fueron barridos en Nueva York y ahora tienen una racha de siete derrotas, y ocho reveses en sus últimos 10 juegos.

Pero lo que está sucediendo en el campo paso a un segundo plano en los portales especializados en Grandes Ligas cuando se generó una polémica entre el capitán de la escuadra, el venezolano Salvador Pérez, y su manager Matt Quatraro durante el fin de semana cuando jugaban en Yankee Stadum.

Pérez recibió un día libre el sábado, apenas un par de días después de conectar su tercer jonrón de la campaña y remolcar cuatro carreras para llegar a seis en esta zafra. En sus últimos cinco choques el receptor de 35 años de edad tiene ocho ponches y apenas tres imparables, incluyendo ese estacazo ante Detroit.

Salvador Perez took to social media after being given a day off. pic.twitter.com/LyeLww7y6u — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) April 19, 2026

¿Qué pasó entre Salvador Pérez y su manager?

A Pérez, que ha sido el titular de la receptoría en 14 de los 21 partidos de los Royals pero está bateando para promedios de .152/.200/.291, con OPS de .491, lo dejaron en la banca el sábado en el Bronx. El problema surgió cuando su manager le dio a los periodistas la explicación de por qué el venezolano se quedaría en la banca ese día: “Salvy ha estado pasando por un momento difícil. Sólo intento darle un respiro mental”.

Al capitán de los Royals no le agradaron esas palabras y respondió a través de sus redes sociales. En una publicación en su cuenta de Instagram escribió: “No necesito un respiro mental”. También publicó un enlace a una nota en español de una noticia que cita las declaraciones de Quatraro y dijo que era “falsa”.

¿Hay un problema entre Matt Quatraro y el capitán de los Royals?

Aunque el tema causó mucho revuelo, para el domingo todo parecía haberse resuelto. Salvador Pérez jugó en el último duelo de la serie contra los Yankees y le restó importancia al asunto.

“Un poco confundido, ¿saben? No fue la comunicación adecuada”, dijo sonriendo. “Estoy bien. Mi familia está bien. Todos están bien”.

El manager Matt Quatraro aclaró que el venezolano fue informado de que no jugaría ese sábado, aseguró que su relación con el receptor sigue siendo buena y asumió la responsabilidad por el desencuentro.

“Estamos en una buena posición”, dijo el estratega. “Lo que más me llama la atención es que, desde mi perspectiva, el respiro mental que le dimos fue decirle la noche anterior que no jugaría para quitarle algo de presión: la preparación para nuestro pitcher abridor y el plan de juego, así como para el lanzador abridor del equipo contrario”.

“Hay muchísimas cosas que implica eso para un jugador como él, y creo que ahí fue donde se malinterpretó un poco”, agregó. “(Es) la forma en que lo dije. Salvy y yo hemos hablado varias veces sobre esto y estamos en un buen punto. Y creo que parte de esto viene de que, cuando Salvy no juega, se arma un revuelo, ¿no?”.

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