¿Qué se puede comer en el Dodger Stadium en la temporada de 2026?

Asistir a un juego en Dodger Stadium no es sólo una experiencia deportiva; es una inmersión en la historia viva de MLB.

Inaugurado en 1962, el feudo de los actuales bicampeones de las mayores, Los Angeles Dodgers,

mantiene su ubicación original, conocida anteriormente como "Chávez Ravine" (la zona), así que puede ser considerada una de las catedrales de la pelota en suelo estadounidense.

Entretanto, más de 4 millones de personas cruzan las puertas del Dodger Stadium cada temporada, en pro de animar al equipo azul, disfrutar del ambiente único del recinto en cuestión y, por supuesto, comer algunos de los platos más icónicos del deporte en Norteamérica.

En efecto, la comida en el feudo de la poderosa organización californiana es parte esencial del ritual el día de compromiso; por consiguiente, se mencionarán cuáles son las más demandadas, con opciones que van desde clásicas, mismas que han pasado de generación en generación hasta propuestas con identidades específicas.

1. Classic Dodger Dog

El Dodger Dog es, sin duda, el rey del menú y un emblema de todo LA. Este perro caliente de cerdo de 10 pulgadas de largo es un rito de iniciación para cualquier visitante que se estrena en el parque de los azules.



Se sirve tradicionalmente en un panecillo al vapor y se puede personalizar en una de las muchas estaciones de condimentos repartidas por el parque de pelota. Entretanto, la versión a la parrilla (Grilled Dodger Dog) también es muy popular.

2. Doyer Nachos

Doyer Nachos es otra de las comidas populares en el feudo de los azules | MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images/GettyImages

Introducidos por el ex manager y leyenda del club, Tommy Lasorda, los Doyer Nachos (juego de palabras entre Dodgers y Doyers, como pronuncian algunos fans latinos el nombre del equipo) son una montaña de totopos de maíz que llevan queso nacho, frijoles refritos, carne picada sazonada, jalapeños y una generosa porción de crema agria.



Se encuentran fácilmente en la mayoría de los puestos de concesión en Dodger Stadium y se pueden compartir claramente, por lo que no ha excusas para no probarlos.

3. Garlic Fries

Las papas fritas con ajo representan una adición relativamente moderna a la oferta culinaria del enorme estadio de Los Angeles, pero han ganado una popularidad masiva.



El aroma del ajo fresco salteado con perejil y aceite impregna secciones enteras del escenario de pelota, al tiempo de ser crujientes, sabrosas y estar acompañadas con cualquier plato principal. Su auge es tal que a menudo se forman largas colas en los lugares especializados como Garlic Fries y Think Blue BBQ.

4. Asada Fries

Representando la fuerte influencia cultural de Los Angeles, las papas fritas con carne asada se transforman en una alternativa contundente y deliciosa, pues consisten en una base de papas fritas cubiertas generosamente con jugosa carne asada, guacamole, crema agria y queso.



Este plato es casi una comida completa por sí sólo y es favorita entre los locales que buscan algo más sustancial que un simple hot dog.

5. Boyle Heights Pizza

La pizza también dice presente en la casa de Los Angeles Dodgers | MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images/GettyImages

El Dodger Stadium se ha esforzado por integrar la escena gastronómica local y la Pizza de Boyle Heights es una de esas adiciones exitosas.



Aunque la pizza de estadio puede ser a veces genérica, esta opción provee un auténtico sabor autóctono, de la mano de ingredientes frescos y un guiño a uno de los barrios más emblemáticos de LA.

6. Ice Cream Helmet

Todo el mundo pide el casco de helado en Dodger Stadium | Robert Beck/GettyImages

Es evidente que el postre también debe decir presente en la casa de los Dodgers. Es ahí donde surge el Ice Cream Helmet, un helado servido en un mini-casco de bateo de plástico, el cual se convierte en el final dulce perfecto para la experiencia de de béisbol en el sur de California.



Los cascos, disponibles en varios colores y con el logo de la escuadra en la que juega Shohei Ohtani, son un recuerdo coleccionable que los fans se llevan a sus hogares. Un clásico atemporal que disfrutan tanto niños como adultos.

