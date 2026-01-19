¿Qué se puede comer en los estadios de Florida durante el Spring Training?

El ambiente en los campos del Spring Training ofrece a los aficionados de MLB una experiencia que va mucho más allá de los juegos de béisbol.

Es verdad que existe en la primavera un entorno más cercano y relajado que propicia una mayor interacción con sus jugadores favoritos, pero hay mucho más que eso. Cada organización se ha esmerado en presentar varias opciones para hacer más ameno el momento a sus visitantes, y eso incluye por supuesto las ofertas gastronómicas.

Hay campamentos de conjuntos que pertenecen a la Liga de la Toronja, en el estado de Florida, que sobresalen del resto en este aspecto.

1. BayCare Ballpark

El cheesesteak es una de la especialidades en BayCare Ballpark | Smith Collection/Gado/GettyImages

El BayCare Ballpark está ubicado en Clearwater y es el campamento de primavera del equipo Philadelphia Phillies. Tiene una característica que o distingue, y es que trae a Florida comidas típicas de Filadelfia. Eso incluye, por supuesto, los Cheesesteaks, un sándwich con tiras de carne y queso fundido. También hay pizza, el Spicy Beach Dog (un hot dog con aderezos picantes, éste tiene piña y jalapeños) y es muy popular su “Beer Bat”, una jarra con forma de bate de béisbol.

2. JetBlue Park

En JetBlue Park se consiguen los Fenway Franks tan icónicos de Boston | Billie Weiss/Boston Red Sox/GettyImages

En Fort Myers está el hogar de primavera de los Red Sox, un complejo en el que los aficionados pueden encontrar una amplia gama de opciones en materia gastronómica. Hay comida típica de los estadios de béisbol como hot dogs, hamburguesas, tacos, pizza (con estilo italiano o mexicano), pero sobre todo están los famosos Fenway Franks, hot dogs icónicos del parque de Boston que se caracteriza por la preparación de la salchicha, que es primero hervida y luego ligeramente asada.

3. Publix Field at Joker Marchant

En el campamento de primavera de Detroit destacan los coney dog | The Washington Post/GettyImages

El Publix Field at Joker Marchant está en Lakeland y sirve de campamento a Detroit Tigers. El complejo tiene una variada oferta gastronómica en la que se destacan los Coney Dog, un clásico de Detroit. Pero también se consiguen hamburguesas, pizza, papas fritas con queso y chili, tazones de macarrones con papas fritas, nachos con barbacoa, cerdo desmenuzado, muslos de pavo y cervezas artesanales. Hay para todos los gustos.

4. Ed Smith Stadium

En Ed Smith Stadium reinan las Crab Cakes | Smith Collection/Gado/GettyImages

Los aficionados que visiten el complejo de primavera de los Orioles encontrarán una oferta muy similar al del parque en Baltimore: hot dogs, hamburguesas, papas fritas, palomitas de maíz, pretzels y nachos, con opciones económicas de “Menú económico” a $4 para alimentos básicos como hot dogs, bocados de pretzel y refrescos. Pero también se destaca por una oferta particular: los crab cakes, una especialidad de la comida estadounidense (específicamente de Maryland) que consiste en carne de cangrejo picada y presentada como un pastel salado.

5. Roger Dean Chevrolet Stadium

El sandwich cubano es la comida pricipal en el Roger Dean Chevrolet Stadium | Roberto Machado Noa/GettyImages

Los amantes de la comida cubana tienen una razón extra para visitar las instalaciones del Roger Dean Chevrolet Stadium, que sirve de base a los Miami Marlins durante la primavera. Si bien se consigue la misma comida típica de cualquier estadio de béisbol (hot dogs, hamburguesas, nachos, pizza), la oferta en el parque de Jupiter tiene dos platos fuertes: varias opciones de barbacoas y por supuesto, los sándwich cubanos que llevan cerdo asado, jamón york, pepinillos en vinagre, queso y mostaza.

