¿Qué significa que Anthony Volpe haya sido bajado a Triple A tras recuperarse de su lesión?

A los New York Yankees se les acababa el tiempo para tomar una decisión con Anthony Volpe tras vencerse el plazo de su estadía en lista de lesionados y en MLB estaban expectantes por ver el desenlace. Finalmente este domingo se dio a conocer la resolución y hubo revuelo, aunque no tanta sorpresa.

Volpe, de 25 años de edad, terminó oficialmente su asignación de rehabilitación por una cirugía en el hombro izquierdo que tuvo en octubre y los neoyorquinos lo enviaron a jugar en el Scranton/Wilkes-Barre, la sucursal Triple A de la organización.

Desde hace días se corría el rumor de que en el Bronx estaban inclinados a dejarle el campocorto al panameño José Caballero, que ha hecho un gran trabajo ofensiva y defensivamente para el manager Aaron Boone y que comenzó la temporada de 2026 como titular.

El plan era que Caballero cediera su lugar a Volpe cuando éste culminara su recuperación, pero el guion de la historia cambió. El veredicto se sospechaba al ver cómo retrasaban la reinstalación del torpedero a pesar de los reportes sobre su completa recuperación. Incluso, lo enviaron del Scranton al Somerset en Doble A, donde no jugó, antes del anuncio de este domingo.

Following today’s game, the Yankees returned INF Anthony Volpe from his rehab assignment, reinstated him from the 10-day injured list and optioned him to Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) May 3, 2026

¿Qué números tiene Anthony Volpe en las menores?

Volpe tiene 11 hits en 44 turnos en su paso por las menores de los Yankees durante su rehabilitación, con sólo un cuadrangular. Suma seis carreras impulsadas y ocho anotadas, tiene average de .250, OBP de .306 y OPS de .624 con dos bases robadas.

¿Por qué los Yankees eligieron quedarse con José Caballero?

El buen comienzo de temporada de Caballero le hizo ganarse el puesto. Batea para línea de .259/.306/.405 con OPS de .712, 9 extrabases (4 jonrones y 5 dobles), 12 remolcadas y 13 bases robadas. Con el guante también se ha destacado y ha sido clave para darle estabilidad al infield.

“No podemos ignorar que ha jugado muy bien a la defensiva en el campocorto, y que ha sido una verdadera chispa para nosotros en la ofensiva, especialmente después de un comienzo algo lento durante los primeros días de la temporada”, dijo Boone sobre Caballero. “Ha mejorado muchísimo y ha sido fundamental para que ganemos partidos”.

“Al final, vamos a intentar hacer lo mejor para nuestro equipo y también para los jugadores que nos importan y que sabemos que van a ser piezas clave; tenemos todo eso en cuenta”, agregó el estratega.

¿Qué pasará con Anthony Volpe?

El joven que ganó el Guante de Oro en su temporada de novato en las Grandes Ligas ha sido inconsistente tanto con el madero como en la defensa en los años posteriores, pero nunca estuvo en duda su titularidad hasta ahora que la perdió en manos de Caballero.

Desde Nueva York no han revelado qué sigue en el plan, pero es de esperar que Volpe se mantenga en Triple A, a la espera de una oportunidad para jugar a diario con los Yankees en algún momento de la temporada. Tampoco se puede descartar un cambio, sabiendo que el prospecto número 1 de la franquicia, George Lombard Jr., ha hecho grandes progresos en su desarrollo.

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