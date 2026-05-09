¿Quién es Ava O’Connor, la novia de Spencer Jones que celebró su ascenso a la MLB con los Yankees?

Finalmente sucedió: Spencer Jones hizo su debut en MLB con el uniforme de los New York Yankees este viernes, en el primer duelo de la serie contra Milwaukee Brewers.

La promoción de Jones, que es el sexto mejor prospecto de los neoyorquinos, llegó por las lesiones de Giancarlo Stanton y Jasson Domínguez. El outfielder y bateador zurdo tiene 11 jonrones y 41 carreras impulsadas, la mayor cantidad en Triple A en el comienzo de esta temporada.

Con 24 años de edad el jugador había estado relegado en los planes del conjunto del Bronx por sus problemas con los ponches en las ligas menores esta temporada. Acumula 46 abanicados en sus primeros 33 juegos con el Scranton/Wilkes-Barre, y se ponchó un par de veces en su primer juego en Grandes Ligas, pero el manager Aaron Boone siente que llega en un buen momento.

A record-breaking run and national honors to match.

Ava O’Connor is just getting started. 💥🇮🇪#GoGrizzGo pic.twitter.com/GEl91EHsMi — Adams State Grizzlies (@ASUGrizzlies) April 21, 2025

“Siento que en las últimas tres o cuatro semanas he tenido muchos turnos al bate consistentes”, dijo Boone. “El poder ha estado ahí. Menos swings fallidos... Las señales han sido alentadoras”.

Jones no dio hits en su estreno en las mayores y tomó un boleto. En el juego estuvo presente su familia. Pero justo unas horas antes, cuando se anunció su ascenso, fue su novia, Ava O'Connor, quien le dedicó el mensaje más emotivo. O'Connor compartió en su historia la publicación de MLB y agregó el mensaje: “¡Vamos, baby! El hombre más merecedor e increíble. ¡Te amo!”.

¿Quién es Ava O’Connor?

La novia de Spencer Jones es una joven irlandesa de 22 años de edad. Es hija de Liam y Sinead O’Connor (pero no la artista) y tiene un hermano, Oliver, y una hermana, Charlie. Se mudó a Estados Unidos con 17 años de edad para hacer estudios universitarios y recientemente se graduó en Kinesiología.

¿Qué ha logrado Ava O’Connor?

Ava es una destaca atleta, tanto semifondista como de campo traviesa. Fue seleccionada para representar a Irlanda en los 1.500m en el Festival Olímpico Europeo de Verano de la Juventud de 2019 en Bakú, y ese mismo años ganó el título Junior de 1500m en el Campeonato Irlandés Sub-23 de Atletismo al Aire Libre en Tullamore. O’Connor tuvo una destacada carrera en el atletismo universitario. En su última prueba, en marzo, subió al podio dos veces en una jornada (ganó en 1.500m y fue segunda en 3.000m hora y media después) y este verano comenzará a competir en el circuito senior.

¿Desde cuándo son pareja Ava O’Connor y Spencer Jones?

No está claro cuánto tiempo llevan juntos, pero es al menos desde el 2024. En septiembre pasado se supo que la relación está consolidada.

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