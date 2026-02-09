¿Quién es el dominicano Marco Luciano que los Yankees reclamaron en waivers?

Marco Luciano tuvo una temporada muerta un tanto atípica, al tener que pasar en tres ocasiones por la lista de waivers, con tres equipos diferentes, antes de ser tomado por los New York Yankees, donde buscará una nueva oportunidad en el beisbol.

El ex prospecto de los San Francisco Giants, que llegó a ser considerado como un pelotero con un futuro promisorio en las Grandes Ligas, comenzará la temporada en Triple A, donde espera tomar de nuevo el camino hacia el más alto nivel.

Solo ha disputado 41 juegos en su carrera en las Grandes Ligas y la última vez que se puso el uniforme de un equipo de MLB fue en el 2022, con los Giants, cuando todavía era considerado un prospecto.

Ese año terminó con promedio de .211, sin jonrones y con 3 carreras impulsadas, en 76 turnos al bate. Luego se ha mantenido activo en las menores y también en LIDOM, donde viene de jugar con los Toros del Este, aunque solo pudo conectar un hit en 10 compromisos, para un .083 de average.

A sus 24 años de edad busca una nueva oportunidad para demostrar su talento. Puede jugar como segunda base, campocorto y también ha tenido algunas apariciones en los jardines, pero el problema es que como bateador ha sido muy vulnerable.

Luciano participó en el Juego de Futuras Estrellas de 2021, representando a los Giants y a República Dominicana. Siempre apareció en los rankings de los mejores prospectos de la MLB, pero hasta el momento no lo ha podido demostrar en el más alto nivel.

Luciano ha tenido una temporada muerta algo rara. Fue liberado por los Giants en diciembre, para abrir un espacio en el roster. Luego fue tomado por los Pirates y también fue dejado en libertad, antes de ser tomado por los Orioles.

En Baltimore apenas pasó unos días, antes de que también lo dejaran libre. Los Yankees parecen ser su única opción por los momentos, pero será complicado pelear por un puesto. Su producción en las menores debe ser muy importante como para convencer a Aaron Boone de darle un lugar en el roster de Grandes Ligas.

Paul Goldschmidt acaba de firmar un contrato de un año con el equipo de Nueva York, para ser inicialista. Esa era la posición en la que habían dudas, así que Luciano tendrá que buscar que su bate hable por él para poder encontrar un lugar en los Yankees.

