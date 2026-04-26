¿Quién es Chad Tracy, el manager interino de los Boston Red Sox?

El ciclo de Alex Cora como manager de los Boston Red Sox llegó a su fin este sábado. La noticia de su despido en Baltimore, justo el día en el que consiguió romper una cadena de derrotas, tomó por sorpresa a todos en la MLB.

También causó asombro el anuncio sobre quien asumirá las riendas del equipo de forma interina, que es Chad Tracy, el manager del Worcester, el equipo Triple A de la organización y que no tiene ninguna experiencia en Grandes Ligas.

La decisión del alto mando con respecto a Cora, que los llevó al título de la Serie Mundial 2018, tomó por sorpresa a los jugadores de los Red Sox, pese a que el conjunto marcha con récord de 10-17 en este comienzo de temporada. Este domingo tendrán una reunión interna y también se esperan anuncios por parte de la gerencia.

Chad Tracy will become the Red Sox interim manager, per @ChrisCotillo



Tracy had been the manager for Triple-A Worcester since 2022. pic.twitter.com/0a2FxnEkm7 — Just Baseball (@JustBB_Media) April 25, 2026

¿Quién es Chad Tracy?

Con 45 años de edad, Tracy ha sido el manager de Worcester WooSox, la sucursal Triple A de la organización de Boston, desde 2022. Es un ex jugador (receptor, primera base y jardinero izquierdo) que pasó ocho temporadas en ligas menores y que fue tomado por los Texas Rangers en el draft de 2006. Tras culminar su carrera como jugador, fue entrenador en la organización de los Angels desde 2015 hasta 2021.

¿Cuál es la trayectoria de Chad Tracy como manager?

De acuerdo con información publicada por Masslive.com, Tracy dirigió en categorías menores de Los Angeles Angels por tres campañas. En Clase A Baja estuvo en 2015 y en Clase A Alta en 2016 y 2017. Los Angels lo ascendieron a coordinador de campo de ligas menores, y ocupó este cargo durante cuatro años antes de ser despedido al final de la temporada de 2021.

¿Qué números dejó en Triple A?

Chad Tracy llegó a la organización de los Red Sox en 2022. Está en su quinto año como entrenador del Worcester, con el que registra récord de 323-296 desde el inicio de esa temporada.

Una publicación de MassLive.com destaca que Tracy: “es conocido por su gran capacidad de comunicación y por desarrollar jóvenes talentos. Roman Anthony, Wilyer Abreu, Jarren Duran, Marcelo Mayer, Ceddanne Rafaela, Brayan Bello, Payton Tolle y Connelly Early se encuentran entre los mejores jugadores del roster de las Grandes Ligas que Tracy dirigió con Worcester”.

¿Se quedará el resto de la temporada con los Red Sox?

El anuncio de los Red Sox define a Tracy como manager interino a partir del juego del domingo en Baltimore, sin especificar el tiempo que estará a cargo del equipo de MLB. Se esperaba que este domingo la directiva ofreciera una conferencia de prensa para que ofreciera más detalles.

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