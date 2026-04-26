Boston Red Sox despide al manager Alex Cora tras el mal inicio de temporada de 2026

La directiva de los Boston Red Sox perdió completamente la paciencia tras el mal inicio de temporada del equipo y este sábado tomó la decisión de despedir al manager Alex Cora, quien cierra su capítulo en la organización con un título de la Serie Mundial en sus vitrinas.

Cora registró una marca de 619-541 con los Red Sox. La gestión del manager boricua de 50 años estuvo marcada por la obtención del título de la Serie Mundial en 2018, e incluyó también una aparición en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) en 2021 y una clasificación como comodín en 2025.

Ahora Boston, mientras estudia quién será el manager que lleve las riendas del grupo en el presente y futuro, ascenderá al estratega de Triple-A, Chad Tracy, para reemplazar a Cora de manera interina.

"Alex Cora condujo a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Red Sox en 2018, y por ello —así como por los muchos años que siguieron— siempre contará con nuestra más profunda gratitud", declaró en un comunicado John Henry, propietario de los Red Sox. "Ha tenido un impacto perdurable tanto en este equipo como en esta ciudad. Ha ejercido su liderazgo, dentro y fuera del terreno de juego, de innumerables maneras significativas".

"Estas decisiones nunca resultan sencillas, pero esta en particular es sumamente difícil, dado el significado que Alex ha tenido para los Red Sox desde el mismo día de su llegada".

Breaking: The Boston Red Sox have fired manager Alex Cora, hitting coach Peter Fatse, bench coach Rámon Vazquez, third-base coach Kyle Hudson and game-planning coach Jason Varitek, sources tell @jeffpassan.



The Red Sox are currently 10-17 and last place in the American League… pic.twitter.com/6tefUZalFc — ESPN (@espn) April 25, 2026

Los Medias Rojas llegaron a la jornada del sábado en las Grandes Ligas con marca de 10-17, ubicándose en el último lugar de la División Este de la Liga Americana.

Por ello, la gerencia no sólo despidió a Cora, sino que destituyó al instructor de bateo Peter Fatse, al coach de tercera base Kyle Hudson, al coach de banca Ramón Vázquez, al asistente de bateo Dillon Lawson y al instructor de estrategia de bateo Joe Cronin.

El coach de planificación de juego, Jason Varitek, será reasignado a otro puesto dentro de la organización, a pesar de que los informes iniciales sugerían que él también había sido despedido.

Cora seguramente tendrá tiempo para pensar cuál será el siguiente paso en su carrera en la MLB, ya que equipos como los Philadelphia Phillies y Houston Astros podrían estar buscando manager en el futuro cercano. El boricua también ha sido tentado con cargos como directivo en el pasado, por lo que no se puede descartar que este sea su siguiente paso en las mayores.

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