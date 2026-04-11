¿Quién es Javier Sanoja, el venezolano que ganó el Clásico Mundial y es la sensación de los Marlins?

La afición de Miami Marlins conoce perfectamente el nombre de Javier Sanoja, a quien vieron recibir un premio defensivo en 2025 y ahora, en esta temporada de MLB, se está destacando también por su buen momento con el madero.

El jugador venezolano parece haber llegado con una actitud diferente después de celebrar en el loanDepot Park el campeonato de su selección, Venezuela, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

“El coach de banca Carson Vitale me dijo al principio, cuando me vio regresar del Clásico Mundial de Béisbol, que me veía suelto”, declaró Sanoja al portal de MLB.com. “Creo que hay convicción. No es casualidad la experiencia, ¿verdad? Creo que eso es algo que de verdad me ayudó, el Clásico Mundial. Me soltó un poco y me dio mucha confianza ahora para empezar la temporada”.

"Who is this little guy? He mashes, he just rakes, he hits everybody and everything."#Marlins No. 14 prospect Javier Sanoja made a strong first impression in his first Major League start: https://t.co/jatphYRzCi pic.twitter.com/rMHd0Ofz82 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) September 8, 2024

Sanoja ha bateado hits en ocho de sus 11 juegos como titular de esta campaña, tiene cinco choques de múltiples hits y tres con más de una carreras impulsada. Su manager Clayton McCullough lo ha elogiado públicamente.

“Probablemente está en su mejor momento. Está repartiendo esas líneas por todos lados, y la capacidad de hacer contacto siempre ha sido algo que ha tenido. Es un verdadero fuerte suyo”, evaluó el estratega. “Contra derechos o contra zurdos, confío en el turno que Javy va a conectar. Recibe tantas oportunidades, ya sea como titular o entrando a los juegos, simplemente por su versatilidad y su habilidad para jugar por todo el terreno y el buen pelotero que es”.

¿Quién es Javier Sanoja?

Javier Ernesto Sanoja nació en Maracay, Venezuela, en septiembre de 2024. Debutó en MLB el 7 de septiembre de 2024, cuatro días después de cumplir 22 años de edad.

Es un jugador versátil, que puede defender varias posiciones del cuadro interior y también el outfield y que ha ganado confianza en el plato. Ha pertenecido a los Marlins toda su carrera profesional, pues lo firmaron en 2019 a los 16 años de edad y le dieron un bono de 90.000 dólares.

¿Qué contrato tiene con los Marlins?

Sanoja ganará en 2026 salario mínimo (761.500 dólares) porque todavía está en prearbitraje, y mantendrá ese estatus en la próxima temporada. A partir de 2028 comenzará a recibir aumentos de salario y será elegible para la agencia libre en 2031.

¿Qué premios ha ganado?

El venezolano todavía no tiene 150 partidos en MLB pero ya ganó su primer premio: recibió el Guante de Oro como el mejor utility de la Liga Nacional en la temporada de 2025, que fue la primera completa en su carrera en Grandes Ligas.

¿Cuáles son sus números en MLB?

Sanoja debutó en las mayores en 2024 pero sólo vio acción en 15 juegos. De por vida tiene línea ofensiva de .253/.293/.392, OPS de .684, 6 jonrones, 27 dobles, 4 triples, 47 carreras impulsadas y 7 bases robadas. Pronto llegará a su hit 100. En 11 partidos en la campaña de 2026 batea para .371/.389/.457, .846 de OPS con tres dobles y 7 remolcadas.

¿Cómo le fue a Javier Sanoja en el Clásico Mundial?

El utility fue una pieza clave en el título de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Jugó en el jardín central los dos primeros partidos por la ausencia temporal de Jackson Chourio y en la final fue uno de los protagonistas. Entró como corredor emergente y su robo de la segunda base terminó siendo determinante para que anotara la carrera que le dio el triunfo a su selección.

En tres choques pegó tres hits, incluyendo un cuadrangular solitario, anotó dos carreras e impulsó una y terminó con promedios de .375/.375/.750 y 1.125 de OPS.

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