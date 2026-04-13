¿Quién es José Soriano, el lanzador dominicano que está haciendo historia con Los Angeles Angels?

Los Angeles Angels consiguieron el domingo su octava victoria de esta temporada de MLB y no sólo pusieron su balance en .500 y se acercaron a medo juego del liderato de la División Oeste de la Liga Americana, sino que de nuevo vieron brillar a uno de sus abridores que está haciendo historia.

El dominicano José Soriano fue dominante ante Cincinnati Reds, a cuyos bateadores limitó a apenas dos hits en 7.0 innings en blanco y les repartió 10 ponches. Esta extraordinaria salida ayudó a poner su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas.

De acuerdo con datos del portal de MLB.com, Soriano es ahora “el primer serpentinero desde al menos 1900 en lanzar al menos 25 capítulos en sus primeras cuatro presentaciones de una temporada, concediendo menos de 10 hits y menos de dos carreras”.

En cuatro salidas de esta campaña de 2026, el derecho quisqueyano es líder en la Liga Americana en triunfos con cuatro, en aperturas con la misma cantidad y también en abanicados con 31. Su efectividad de 0.33 es la más baja entre los abridores de todo el circuito y pasó de ser un completo desconocido a recibir atención en los titulares de los medios de comunicación.

José Soriano through 4 starts:



27 IP

31 K (leads MLB)

0.33 ERA

0.67 WHIP

.103 BAA



Lowest ERA through first 4 starts of a season in Angels franchise history (min 10 IP). pic.twitter.com/hleKuWQXH8 — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 12, 2026

¿Quién es José Soriano?

José Joaquín Soriano tiene 27 años de edad y nació el 20 de octubre de 1998 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Hizo su debut en las Grandes Ligas el 3 de junio de 2023. Ha pertenecido a la organización de Los Angeles Angels toda su carrera profesional, pues en 2015 lo firmaron con 16 años de edad y le dieron un bono de 70.000 dólares.

¿Qué números tiene Soriano en MLB?

Esta es la cuarta campaña de José Soriano en las Grandes Ligas. Sus números de por vida muestran un balance de 21-21, con efectividad de 3.62 y WHIP de 1.27 en 95 partidos (55 como abridor). Suma 351.0 innings lanzados en los que ha permitido 291 hits y 162 carreras (141 limpias), ha otorgado 155 bases por bolas y ponchado a 336 rivales.

El derecho fue convertido en abridor a partir de la zafra de 2024. En su primera temporada en MLB, en 2023, apareció en 38 juegos y en todos vino desde el bullpen. Sus topes personales son las 31 aperturas, 169.0 innings y 152 ponches que logró en 2025. Actualmente es líder en abanicados de la Liga Americana con 31.

¿Cómo es el contrato de José Soriano con los Angels?

Soriano y los Angels evitaron la audiencia pactando un contrato de $2.9 millones para 2026, que es su primer año de arbitraje. Le quedan otras dos temporadas bajo control del club de Los Angeles y el derecho será elegible a la agencia libre en 2029, si no le ofrecen antes una extensión.

¿Qué récords ha conseguido en la MLB?

La experta Sarah Langs asegura que José Soriano es “el primer lanzador desde al menos 1900 en lanzar más de 25 innings en sus primeras 4 apariciones de una temporada permitiendo menos de 10 hits y 1 o menos carreras”.

Otra cuenta de estadísticas afirma: “Lanzadores en la historia de la MLB con al menos 25 entradas lanzadas, una efectividad inferior a 0.50 y menos de 10 hits permitidos en sus primeras 4 aperturas de una temporada: 2026 Jose Soriano: 27.0 IP | 0.33 ERA | 9 Hits”.

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