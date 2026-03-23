¿Quién es Sean Paul Liñán, el pitcher que obtuvieron los Yankees en el cambio por Jorbit Vivas?

Este fin de semana se informó una negociación entre los New York Yankees y los Washington Nationals, un acuerdo que llevó a Sean Paul Liñán al Bronx a cambio del infielder venezolano Jorbit Vivas, de 25 años de edad.

No fue una sorpresa la salida de Vivas, aunque el segunda base y antesalista llegó a debutar en MLB con los Yankees y en 29 juegos dejó promedio de .161 con un jonrón y cinco carreras impulsadas. Pero en Nueva York no tiene un lugar como titular y desde hace tiempo ha sido visto como una pieza de cambio.

Liñán, la nueva adquisición de los neoyorquinos, es un prospecto de pitcheo de 21 años de edad nacido en Cartagena, Colombia, que llega a su tercera organización como profesional desde que fue firmado en 2022.

sean paul liñan showing off the changeup‼️ pic.twitter.com/aQOV4ndL1D — Nationals Player Development (@Nats_PlayerDev) March 9, 2026

¿Qué números tiene Sean Paul Liñán en las ligas menores?

Liñán se encamina a su quinta temporada en ligas menores. Las cuatro primeras las compartió con Los Angeles Dodgers y Washington Nationals y en ese lapso tiene efectividad de por vida de 3.62 con balance de 16-9 en 65 juegos. Suma 269 ponches y 81 boletos en 209.0 innings lanzados. En 2025 jugó en tres niveles, entre Clase A y Triple A.

Estos números incluyen el paso del colombiano por la Arizona Fall League en 2025 (dos juegos, uno como abridor, no tuvo decisión, 1.80 de efectividad, 5 abanicados y 4 bases por bolas en 5.0 entradas).

¿Cómo llegó a los Washington Nationals?

Sean Paul Liñán deja la organización de los Nationals como uno de sus 30 mejores prospectos (27, llegó a ocupar el puesto 15). Llegó a Washington el pasado mes de julio desde los Dodgers, como parte de un paquete que envió al jardinero Alex Call a Los Angeles.

¿Cuál es su repertorio?

El lanzador derecho se destaca por una recta potente y un cambio de velocidad que los scouts califican como “uno de los mejores de todas las ligas menores” en sus reportes y que comparan con el lanzamiento de Devin Williams, el cerrador de los New York Mets.

¿De cuánto fue el bono de firma que le dieron?

El derecho nacido en Cartagena fue firmado por Los Angeles Dodgers con un bono de bajo valor (apenas $17.500) en Colombia en el 2022.

¿En qué sucursal de los Yankees jugará Sean Paul Liñán?

Desde los Yankees hicieron oficial el traspaso de Jorbit Vivas por Sean Paul Liñán, pero todavía no han informado en qué categoría comenzará la temporada el lanzador derecho de 21 años de edad. Se presume que pueda ser en Triple A, donde cerró la campaña de 2025 con Washington.

¿Quién era el famoso padre de Sean Paul Liñán?

Liñán es hijo de un recordado cantante de champeta conocido como “El Afinaíto”, que fue un ícono de la cultura popular cartagenera y falleció hace varios años. El joven pelotero ha declarado varias veces a la prensa de su país que “su carrera es un tributo al legado de su padre y que su meta es convertirse en el próximo colombiano en debutar en las Grandes Ligas”.

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