¿Quién es Sebastián Acuña, el prospecto que tiene un preacuerdo con los Yankees para 2027?

En teoría, MLB prohibe que las organizaciones tengan “preacuerdos” con jugadores antes del periodo de firmas internacionales y que se firme a peloteros menores de 16 años de edad. Pero en la práctica no han conseguido eliminar estos tratos, que llevaron a Atlanta Braves a tener una sanción en el pasado reciente.

Un ejemplo de que estos acuerdos siguen sucediendo es el caso del venezolano Sebastián Pérez Acuña, que no es elegible para firmar hasta enero de 2027, pero de quien se sabe que tiene un arreglo verbal con New York Yankees para unirse a sus granjas.

Antes de eso, el joven jugador venezolano fue noticia cuando decidió no firmar con Pittsburgh Pirates - con quienes tenía un preacuerdo - sino unirse a la organización del Bronx.

Del joven receptor de 15 años de edad se dice que tiene una gran proyección e incluso varios analistas aseguran que es la mejor promesa de su posición en la historia. Es demasiado pronto, sin embargo, para saber si esas predicciones se cumplirán.

¿Cuál es el acuerdo con los Yankees?

De acuerdo con varios reportes en redes sociales, Sebastián Pérez Acuña acordó verbalmente con cazatalentos de New York Yankees que firmará con la organización del Bronx en 2027 y a cambio recibirá un bono de $1.650.000, además de más de $50.000 en una beca de estudios.

¿Cómo era el trato de Sebastián Acuña con Pittsburgh?

Wilber Sánchez, entre otros, informaron que el acuerdo de fraguaban los Pirates con el receptor venezolano Sebastián Acuña en el Período de Firmas Internacionales de 2027 se cayó, y se llegó a conocer que el ofrecimiento era por por 1.5 millones de dólares.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Por los reportes que han trascendido a los medios de comunicación, los scouts le dan mucho valor a Acuña por el gran atletismo y talento que ha mostrado con su edad. Se dice que corre las 60 yardas en 6.4 segundos, que tiene un tiempo de lanzamiento a la segunda base de 1.78 segundos y que sus batazos alcanzan una velocidad de salida de 105 mph.

¿Con quién comparan a Sebastián Acuña?

El adolescente tendrá mucho con qué lidiar. Con su corta edad está siendo comparado con grandes estrellas de MLB. Los scouts ven en el joven venezolano el poder del jardinero derecho de los New York Yankees, Aaron Judge, la velocidad del campocorto de los Cincinnati Reds, Elly De La Cruz, y la defensa y liderazgo detrás del plato nada menos que del nueve veces ganador del Guante de Oro y serio aspirante al Salón de la Fama, el receptor puertorriqueño Yadier Molina.

