¿Quién será el cerrador de los Atlanta Braves mientras se recupera Raisel Iglesias?

Los Atlanta Braves deben realizar un ajuste importante en su bullpen motivado a la ausencia temporal de su cerrador estelar, Raisel Iglesias.

El veterano lanzallamas cubano fue colocado en lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el hombro derecho, situación que obliga al equipo de Georgia a reorganizar los roles en la recta final de los desafíos.

Ante este panorama, el venezolano Robert Suárez asumirá la responsabilidad como taponero principal mientras Iglesias completa su recuperación. De acuerdo a la web oficial de MLB, la baja del antillano es retroactiva al lunes, así que podría estar de regreso en el roster activo de los Braves a partir del 5 de mayo, siempre y cuando evolucione favorablemente.

Vale acotar que las molestias físicas del ex brazo de Cincinnati Reds y Los Angeles Angels ya habían generado señales de alerta durante el último fin de semana. De hecho, el manager Walt Weiss explicó a los medios que su relevista había presentado incomodidad luego de dormir mal sobre su hombro derecho, lo que llevó al cuerpo técnico a manejarlo con cautela, al margen de apuntarse un salvamento frente a Philadelphia Phillies el domingo. Eso sí, su rendimiento dejó algunas dudas, especialmente por la disminución en la velocidad de su recta, que bajó a 92.9 millas por hora.

Robert Suarez: Likely to close sans Iglesias https://t.co/r6FXfLvaMW — RotoWire⚾ (@RotoWireMLB) April 21, 2026

De ese modo, Suárez se perfila en plan de opción confiable para trabajar en el noveno inning de Atlanta. El derecho viene de liderar la Liga Nacional en rescates, en 2025, gracias a 40 y totalizó 76 en las anteriores dos campañas para San Diego Padres, cifras que respaldan su capacidad en situaciones de alta presión.

En lo que va de contienda, el seleccionado a dos All-Star en las mayores ha mostrado solidez al permitir apenas una carrera en 9.2 entradas, con siete imparables y sin desperdiciar ventajas, incluyendo un rescate, el pasado sábado, y cuatro holds.

A pesar de este contratiempo, los Braves mantienen un sólido desempeño colectivo, al punto que cerraron la jornada del lunes con marca de 16-7, posicionándose con el segundo mejor registro de toda MLB. Además, lideran con autoridad la División Este del viejo circuito, cortesía de una ventaja de 5.0 juegos sobre los ascendentes Miami Marlins.

Aunque la ausencia de Iglesias representa un desafío, también es una oportunidad para que Robert Suárez consolide su estatus y mantenga la estabilidad de un bullpen clave en las aspiraciones de Atlanta.

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