La fecha de regreso de Blake Snell a Los Angeles Dodgers en 2026

Los Dodgers de Los Angeles tienen su rotación definida para el inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, sin embargo, esperan con ansias el regreso del dos veces ganador del Cy Young Blake Snell, quien se recupera de una lesión en el hombro que lo hará perderse el primer mes de campaña.

El manager Dave Roberts anunció esta semana en el marco del final de los entrenamientos primaverales que Snell podría estar de regreso a finales de mayo, esto con miras a tenerlo completamente recuperado a mediados de campaña.

Mientras Snell se recupera, los campeones de la Serie Mundial tendrán a Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow, Roki Sasaki, Emmet Sheehan y Shohei Ohtani como sus abridores estelares. Cabe recordar que el japonés, actual MVP de la Liga Nacional, volverá a tener labores de abridor hasta que Snell se recupere. Roberts no ha descartado que el también bateador designado cumpla labores de relevista largo durante la zafra que se avecina.

Snell, por su parte, se limitó a 11 juegos el año pasado en la temporada regular, con un récord de 5-4, efectividad de 2.35, 72 ponches y 26 boletos en 61.1 innings de trabajo. Tuvo un récord de 3-2 en seis aperturas en la postemporada y ayudó a los Dodgers a repetir como campeones de la Serie Mundial.

Roberts: Dodgers hope Blake Snell (shoulder), Tommy Edman (ankle) return around the end of May. — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 23, 2026

El zurdo es un dos veces ganador del Cy Young, doble campeón en efectividad, ha sido invitado al Juego de Estrellas y fue campeón de la Serie Mundial en la campaña pasada. Pese a sus registros y logros en las mayores, el lanzador tiene un importante historial de lesiones, entre las cuales destacan molestias en la ingle, en la cadera, en el codo y en el hombro.

"No hay un retroceso estructural, pero Blake no está donde queremos que esté mecánicamente debido a una fatiga persistente en el hombro. Hemos decidido que empiece la temporada 2026 en la lista de lesionados de 15 días. No es una emergencia, es una inversión para el final de la temporada", dijo el manager Roberts.

"Blake quiere lanzar mañana mismo, pero mi trabajo es protegerlo de sí mismo. Vimos lo que hizo en los playoffs el año pasado y queremos esa versión, no una versión al 80% en abril", agregó.

Recuérdese que Snell firmó un contrato por 5 años y 182 millones de dólares con los Dodgers, por lo que la organización cuidará mucho su inversión.

"Me siento bien, solo un poco lento en la recuperación. El año pasado fue largo, lanzamos mucho béisbol de alta presión. Los Dodgers son inteligentes; saben que si forzamos ahora, lo pagaré en agosto. Estoy frustrado porque quiero competir, pero entiendo el plan", dijo Snell.

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