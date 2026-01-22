¿Quién fue Ted Williams, el mejor bateador en la historia de los Boston Red Sox?

Ted Williams es considerado como el mejor bateador en la historia de los Boston Red Sox, equipo con el que jugó toda su carrera de 19 años en las Grandes Ligas. Fue uno de los primeros ídolos de la afición y un bateador elegante, que hacía temer a los lanzadores contrarios.

Tenía un talento natural para batear, pero también trabajaba mucho para mejorar su técnica. Dicen los historiadores que era obsesivo con mejorar su swing y eso le permitió ser uno de los mejores bateadores en la historia de la MLB y un miembro honorable del Salón de la Fama de Cooperstown.

Es el único jugador que ha terminado una temporada con un promedio por encima de los .400, con su average de .406 en 1941, que se ha convertido en todo un hito para el beisbol y algo que parece imposible de superar en este beisbol moderno, en el que el pitcheo está por encima del bateo.

¿Cuáles fueron los números de Ted Williams en su carrera?

Williams terminó su carrera con el séptimo promedio más alto de la historia, con .344 de average. Además, acumuló 521 cuadrangulares y 1.839 carreras impulsadas. Era un bateador que combinaba la fuerza con batear para promedio, algo que ya poco se ve en la actualidad.

Tiene el OBP más alto de toda la historia de la MLB, con .482. Gracias a ello, se ganó en cuatro ocasiones el título de bateo, también en cuatro oportunidades lideró la liga en jonrones y también lo hizo en seis ocasiones en cuanto a carreras remolcadas se refiere.

¿Cuáles fueron los premios que Ted Williams alcanzó en su carrera?

Los reconocimientos para un bateador de sus características no tardaron en llegar. Aunque la Segunda Guerra Mundial interrumpió su carrera para unirse al ejercito, Williams siempre fue un súper dotado del bateo, lo que lo llevó a ganarse varios premios.

Ganó el MVP de la Liga Americana en dos ocasiones (1946 y1957) y ganó la Triple Corona en dos oportunidades, siendo líder en jonrones, impulsadas y promedio de bateo en 1942 y 1947. Todos estos logros lo llevaron a ser seleccionado 19 veces al Juego de Estrellas como figura de la Liga Americana.

Williams pudo tener números aún más impresionantes, pero la pausa para servir al ejército le afectó en cuanto a estadísticas se refiere. Sirvió a su país en la Segunda Guerra Mundial y también lo hizo en la Guerra de Corea.

¿Cuándo fue su elección al Salón de la Fama de Cooperstown?

Como era de esperarse, Williams forma parte del Salón de la Fama de Cooperstown. Fue electo en 1966, en su primer año en la boleta que ofrece la Asociación de Escritores del Beisbol (BBWAA).

Su discurso en la ceremonia de exaltación es considerado como legendario, ya que hizo un llamado para respetar e incluir a los jugadores y técnicos de las ligas negras.

"Espero que algún día los nombres de Satchel Paige y Josh Gibson puedan ser, de alguna forma, agregados como símbolo de los grandes peloteros negros que no están aquí solo porque no se les dio la oportunidad", dijo Williams a los presentes.

Williams tenía una habilidad única para batear | Diamond Images/GettyImages

Su legado en Fenway Park

Los aficionados que cada año asisten a Fenway Park pueden notar el legado de Williams en el parque donde brilló. Hay una estatua en su honor a la entrada del escenario y también está su número retirado, que brilla dentro del recinto.

En su último turno al bate, en la temporada de 1960, Williams conectó un jonrón, para despedirse de sus fieles fanáticos por todo lo alto y convertirse en una de las máximas leyendas no solo de la organización de los Red Sox, sino de todo el beisbol.

Más noticias sobre los Boston Red Sox