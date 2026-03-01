¿Quién es el único lanzador con 10 ponches en un juego del Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol se ha convertido en el principal torneo de selecciones de la actualidad, en buena medida debido al aval de MLB. En efecto, el certamen reúne a figuras de las mayores y a los mejores talentos internacionales, elevando el nivel competitivo a estándares pocas veces vistos fuera del escenario de Norteamérica.

En semejante contexto de exigencia, cada actuación individual adquiere un valor especial, sobre todo cuando se trata de hazañas poco comunes o de lanzadores abridores.

Es que decir que un pitcher recetó 10 ponches en un juego de béisbol puede sonar posible en MLB, donde los iniciadores no suelen tener restricciones y tienden a trabajar, si la cosa va bien, seis, siete u ocho innings. Sin embargo, el formato del Clásico impone estrictas limitaciones de lanzamientos para proteger los brazos, lo que reduce considerablemente la duración de las aperturas; incluso en rondas finales, donde es inusual que un serpentinero pueda extenderse lo suficiente como para acumular una cifra alta de envíos.

De ese modo, es especialmente destacable lo conseguido por Ubaldo Jiménez, quien hasta hoy es el único monticulista en la historia del WBC en registrar al menos 10 ponches en un encuentro. La hazaña ocurrió el 10 de marzo de 2009, durante la fase de grupos del certamen disputado ese año, con Países Bajos como rival y en el marco de un duelo que terminaría siendo recordado por su desenlace inesperado.

Aquella noche Jiménez, entonces gran talento de los Colorado Rockies, trabajó 4.0 innings impecables en los que no permitió carreras, apenas concedió dos imparables y no otorgó boletos. De sus 65 lanzamientos 43 fueron strikes, una muestra clara de dominio y agresividad en la zona, además de retirar por la vía del abanicado a los citados 10 cañoneros neerlandeses, estableciendo una plusmarca que difícilmente sea emulada.

Paradójicamente, su extraordinaria labor no fue suficiente para que la República Dominicana evitara la eliminación en esa misma jornada en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, ya que Países Bajos sorprendió al planeta béisbol y se impuso 2x1 en 11 entradas, dejando fuera a uno de los favoritos de la justa en lo que resultó una de las mayores hazañas de todos los tiempos.

Aunque Jiménez se erigió en finalista al Cy Young de la Liga Nacional en 2010, durante su apogeo con la divisa rocosa, su carrera en Grandes Ligas terminó con foja de 114-117 y efectividad de 4.34 en 12 ejercicios.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol