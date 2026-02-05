¿Quién es Yanquiel Fernández, el jardinero que reclamaron los Yankees desde los Rockies?

Esta semana en la organización de los New York Yankees sumaron una nueva pieza a su roster de 40, al adquirir a un jugador joven que si bien no es el bateador derecho que los rumores de MLB dicen que están buscando en el mercado, sí le agrega un poco de profundidad a la reserva.

Este miércoles se informó que el conjunto del Bronx tomó a Yanquiel Fernández de waivers, donde había sido puesto por la organización de Colorado Rockies el 28 de enero pasado.

El equipo del manager Aaron Boone tiene bien estructurado su outfield, en el que incluso un antiguo prospecto como Jasson Domínguez quedará relegado a la banca. Pero Fernández -que llegó a ser la tercer mejor promesa de los Rockies en 2024- puede ser enviado para reforzar el equipo Scranton Wilkes-Barre en Triple A y tenerlo a mano en caso de una emergencia.

Si tiene un buen año también puede convertirse en una buena pieza de cambio en las negociaciones que se avecinan para los Yankees.

Los Yankees anunciaron hoy que han reclamado de waivers al OF Yanquiel Fernández de los Rockies de Colorado.



Para hacer espacio en el roster de 40, el lanzador derecho Dom Hamel fue colocado en asignación.

¿Quién es Yanquiel Fernández?

El jardinero derecho y bateador zurdo que ahora forma parte de la organización de Nueva York nació en 2003 en La Habana, Cuba. Fue firmado por Colorado como agente libre internacional el 12 de julio de 2019 y le dieron un bono de 250 mil dólares.

¿Qué números dejó en los Colorado Rockies?

El antiguo prospecto numero 3 de los Rockies llegó a debutar en MLB en 2025 y en 52 juegos dejó una línea ofensiva de .225/.265/.348, OPS de .613, 4 jonrones 5 dobles y 11 carreras impulsadas. Hizo 16 aperturas en el jardín derecho y una en el izquierdo en su paso por las mayores con Colorado.

En cinco campañas en las menores entre 2021 y 2025 el cubano tuvo promedios de 279/.336/.478 con 268 carreras anotadas, 113 dobles, 9 triples, 77 cuadrangulares, 338 remolcadas, 151 boletos recibidos y 7 bases robadas en 469 juegos. Jugó en 396 duelos como defensor del jardín derecho y tuvo una aparición como primera base.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Los reports de los scouts destacan en Yanquiel Fernández “su potente brazo y su potencial de poder en el plato”. El jardinero tiene 1.88 metros de estatura y pesa 89 kilos.

Analistas del portal de MLB.com recuerdan que le queda una opción en las ligas menores, y dejan ver que con la alineación actual de los Yankees en los jardines, ademas de Spencer Jones en las menores esperando una oportunidad, el cubano no parece tener espacio.

