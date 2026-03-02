¿Quiénes son los capitanes de los equipos del Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

En días pasados se armó una polémica en la MLB porque el dueño de los New York Mets, Steve Cohen, dijo que mientras él fuera el propietario del club, los metropolitanos nunca tendrán capitán, algo que encendió las redes sociales.

Muchos aficionados comenzaron a señalar que Francisco Lindor, campocorto boricua de los Mets, debía llevar la C en su camiseta y liderar en ese sentido a los de Queens, pero su dueño no está abierto a ese concepto.

De hecho, Lindor fue anunciado como el capitán de Puerto Rico para el Clásico durante la presentación de los equipos en 2025. Sin embargo, a pocos días para que comenzara el torneo se anunció que el torpedero no había recibido la aprobación del seguro y decidió no participar en el evento.

Pero hay otras selecciones que sí tienen capitán y ya lo exhiben en el Media Day del Clásico Mundial que comenzará esta semana. Salvador Pérez fue anunciado como el capitán de Venezuela, Aaron Judge el de Estados Unidos y Manny Machado cumplirá esa función en República Dominicana.

En el equipo de Gran Bretaña, por ejemplo, la función la compartirán entre el segunda base de los New York Yankees, Jazz Chisholm Jr. y el receptor con experiencia en Grandes Ligas, Harry Ford.

Manny Machado es el capitán de República Dominicana | Sam Navarro-Imagn Images

No obstante, no todos los equipos cuentan con esa figura, a pesar del liderazgo que puedan tener ciertos jugadores en el seno de su selección. Por ejemplo en Japón, Shohei Ohtani no es el capitán, pero sí el pelotero más importante del equipo.

Johan Camargo y Christian Bethancourt lideran al equipo de Panamá para el Clásico, pero ninguno ha sido mencionado como capitán. Es el mismo caso que en México, que cuenta con varios jugadores estelares de Grandes Ligas, pero no han querido tener esa figura.

Después de que se conociera que Lindor no jugará con Puerto Rico, en la selección boricua no han nombrado a otro capitán. El liderazgo del jugador de los Mets es muy importante para el "Team Rubio", por lo que se mantendrá su vacante.

A diferencias de otros deportes, como por ejemplo el fútbol, en el béisbol no existe una regla en la que deba nombrarse un capitán. Hay equipos de Grandes Ligas que sí usan esta figura, como por ejemplo los Yankees con Judge o los Kansas City Royals con Salvador Pérez.

El honor de ser capitán de Venezuela para Salvador Pérez

Salvador Pérez, estrella de los Royals y de Venezuela, habló sobre el honor de ser por primera vez capitán de la selección de su país. En el pasado Clásico de 2023 esa función la había tomado Miguel Cabrera, quien ahora será coach de bateo del equipo dirigido por Omar López.

"Súper contento. Siempre he dicho que jugar con un equipo de Grandes Ligas es un sentimiento bonito. Pero cuando representas a tu país es una cosa que tienes que estar ahí para vivirlo, para que sientas lo bonito que es representar a tu país", dijo Pérez en conversación con Nelson Pérez.

"Yo creo que cualquier pelotero de cualquier equipo, no nada más de Venezuela, quisiera ser capitán de su equipo, de su bandera, de su país. Estoy súper contento. Esperemos a ver qué pasa".

