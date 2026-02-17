¿Quiénes ingresaron al Salón de la Fama del Béisbol Latino en 2026?

El Salón de la Fama del Béisbol Latino está de fiesta, después de celebrar su su décimo segunda clase de exaltación, en la que destacan los dominicanos Bartolo Colón, Miguel Tejada y Julio Franco, el venezolano Francisco Rodríguez y el mexicano Adrián González.

Estas leyendas dejaron su huella en el beisbol de las Grandes Ligas, pero también hicieron carrera en las ligas invernales de sus respectivos países y en la Serie del Caribe.

Robinson Paredes, director ejecutivo del Salón de la Fama Latino, se mostró entusiasmado por tener otros cinco integrantes en el club. "Feliz y satisfecho por el recorrido, la cena y la peña, donde familiares y prensa pudieron disfrutar de un gran y bonito momento", indicó el ejecutivo.

Bartolo Colón fue uno de los lanzadores más longevos en el beisbol de las Grandes Ligas. Terminó su carrera con 21 campañas, efectividad de 4.12, un premio Cy Young y cuatro invitaciones al Juego de Estrellas de la MLB.

Tejada, reconocido con el apodo "El Pelotero de la Patria", por sus continuas participaciones en Serie del Caribe, dejó una carrera muy sólida en la MLB, que incluye un premio MVP, 6 invitaciones al Juego de Estrellas, 2 Bates de Plata y un campeonato del festival del jonrón del All Star Game.

Julio Franco jugó en las Grandes Ligas hasta los 48 años de edad, una hazaña que pocos podrán igualar. En total disputó 23 temporadas, comenzando en 1982 y terminando en 2007. Disparó 173 jonrones con 1.197 carreras remolcadas. Fue 3 veces All Star y en cinco ocasiones de ganó el Bate de Plata.

Por su parte, el venezolano Francisco Rodríguez, considerado uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas de todos los tiempos, también tendrá su placa en el Salón de la Fama del Béisbol Latino.

El ex lanzador derecho fue seleccionado en seis ocasiones al Juego de Estrellas y es uno de los ocho cerradores con más rescates en la MLB. Dejó 437 salvamentos en su carrera, con una efectividad de 2.86, 1,142 ponches y un WHIP de 1.15 en 948 apariciones.

González, llamado "El Titán", por el poder ofensivo que le caracterizaba, también fue elegido para estar en el honorífico club. Jugó 15 temporadas en las mayores, con 255 jonrones y 889 carreras remolcadas. Fue 5 veces All Star, logró dos Bates de Plata y es uno de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos en la MLB.

