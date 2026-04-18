¿Quiénes son los nuevos dueños de los San Diego Padres?

Los aficionados de los San Diego Padres pronto conocerán a los nuevos dueños de la franquicia. Según un último reporte, el equipo californiano será adquirido por José E. Feliciano y su esposa, Kwanza Jones.

Feliciano es un reconocido ejecutivo puertorriqueño, cofundador y socio director de Clearlake Capital. Es un amante de los deportes y es copropietario mayoritario del Chelsea FC, un equipo histórico de la Premier League de Inglaterra.

Jones también es una mujer de negocios, muy importante e influyente en el mercado americano. Es directora ejecutiva (CEO) de la empresa Supercharged.

Los Padres se convertirán en el equipo que más caro se vendió en la historia de las Grandes Ligas, según los reportes. El acuerdo está valorado en aproximadamente 3.900 millones de dólares y se espera que sea anunciado la próxima semana.

El récord anterior de una franquicia de la MLB la tenían los New York Mets, que fueron vendidos al multimillonario empresario Steve Chohen en 2020 por 2.400 millones de dólares.

El mercado de una ciudad como San Diego, ubicada en California, con un gran número de seguidores de este equipo, hace que Feliciano y su esposa se hayan interesado en la divisa. Cabe destacar que ya tienen la experiencia de adquirir y dirigir un equipo de alto target, como es el Chelsea en Europa.

In 2012, a group led by Ron Fowler and Peter Seidler purchased the Padres for $800 million



In 2026, Jose E. Feliciano is buying the team for $3.9 billion.



That’s a 387.5% increase in 14 years. https://t.co/SGDAtS0ISy — Kyle Glaser (@KyleAGlaser) April 17, 2026

Con esta venta, se pone fin a la era de la familia Seidler a cargo de los Padres. Los adquirieron en 2012, pero tras la muerte de su propietario, Peter Siedler en 2023, se han producido batallas legales entre los miembros de la familia.

Tras no ponerse de acuerdo en el rumbo del equipo, los miembros de la familia decidieron en vender la divisa a finales de febrero y desde entonces han estado recibiendo generosas ofertas, pero ninguna como la del empresario Feliciano.

Feliciano, de 53 años de edad, fue uno de los cuatro finalistas para adquirir a los Padres, superando a Dan Friedkin (dueño del Everton FC), Tom Gores (dueño de los Detroit Pistons) y Joe Lacob (dueño de los Golden State Warriors).

A pesar de ser un equipo de mercado pequeño, San Diego es uno de los mejores conjuntos de las Grandes Ligas en cuanto a asistencia se refiere. Estrellas como Manny Machado, Mason Miller o Fernando Tatís Jr. generan gran interés en la zona y es un club llamado a pelear por un título en los próximos años.

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