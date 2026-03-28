¿Quiénes son los prospectos top de los Dodgers en 2026 y en dónde empezarán la temporada?

Los Angeles Dodgers están construyendo una dinastía en MLB, y en 2025 sumaron su segunda corona de Serie Mundial consecutiva y tercera en cinco años. Para lograrlo han hecho una inversión cuantiosa, pero también han pactado cambios de elevado perfil.

Normalmente esos movimientos suelen tener impacto en el sistema de granjas de una organización, pero en el caso de los azules, no ha sido tan dramático el resultado. Es verdad que salieron del top 10 de la clasificación por primera vez en más de una década, pero siguen bien ubicados y con mucha profundidad en este aspecto.

Por la forma en que está ensamblado el equipo de Dave Roberts no hay mucho espacio para que una de las promesas sorprenda y se quede en el roster de Grandes Ligas, pero el estratega ya sabe que cuenta con algunos jóvenes que pueden sacarlo de apuros si se presentara una contingencia.

Los cuatro principales prospectos de los Dodgers son jugadores del outfield, pero si se amplía un poco la muestra de análisis se consiguen algunos nombres interesantes que pueden tener protagonismo en 2026.

The #Dodgers aren't just loaded at the big league level. The organization also boasts one of the best farm systems in baseball.



Here is a look at 4 top prospects the club acquired via trades in 2025: https://t.co/PaVMwAu4gk pic.twitter.com/DHuDBG7wP1 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) November 24, 2025

Josué De Paula

Muchos pensaron que el jugador de origen dominicano haría el roster para el Opening Day, por su despliegue ofensivo de la primavera. De Paula, jardinero derecho y bateador zurdo de 20 años de edad, dejó promedios de .375/.464/.417 y OPS de .881 en 14 partidos de la Liga del Cactus.

A pesar de la buena impresión que dejó y de las proyecciones de algunos analistas, comenzará la temporada de 2026 en la sucursal Doble A, a la que fue promovido al final de la zafra pasada. No se descarta verlo debutar en MLB este mismo año.

Zyhir Hope

El prospecto número 2 de los Dodgers también es jardinero y bateador zurdo, tiene 21 años de edad y fue uno de los jugadores que recibió invitación para el campo de entrenamiento esta primavera.

Dio dos dobles en 21 partidos y remolcó seis anotaciones, pero se ponchó 13 veces y no pudo dejar buenos promedios (.184/.244/.237, OPS de .481). Hope fue asignado a Doble A y su debut en las mayores está revisto para 2027.

Eduardo Quintero

El venezolano tuvo un paso fugaz por la liga invernal de su país, un permiso extraño para un prospecto tan bien ubicado en el ranking. Quintero, de 20 años de edad, fue nombrado mejor jugador de posición en el sistema de ligas menores de los Dodgers en 2025 tras brillar en Clase A (bateó para línea de .306/.426/.533, OPS de .960, 14 jonrones, 18 dobles, 6 triples, 53 impulsadas y 35 bases robadas en 81 partidos).

The #Dodgers' Eduardo Quintero joins the Top 100 Prospects list with Dalton Rushing graduating.



Full details on the center fielder who leads the Single-A California League with 12 homers and a 1.017 OPS to go with 33 steals: https://t.co/Fb2sFvm22V pic.twitter.com/qlBhjPNnNN — MLB Pipeline (@MLBPipeline) June 28, 2025

Fue promovido al Great Lakes, de Clase A+, filial en la que dio 10 extrabases en 16 juegos y es a la sucursal a la que fue asignado para comenzar esta temporada. Quintero es un bateador derecho que fue firmado como receptor en 2023 por un bono de $297.500 y se espera que debute en MLB en 2028. En 9 juegos del Spring Training bateó para .300 de average.

Mike Sirota

Un año antes, en 2027, se espera que Sirota dispute su primer juego de Grandes Ligas. Podría ser antes, si el jardinero de 22 años de edad tiene una buena campaña en 2026 que le permita dar saltos desde Clase A+. Fue selección de tercera ronda en el draft de 2024 y llegó a Los Angeles desde Cincinnati en el cambio por Gavin Lux.

Sirota estuvo invitado al Spring Training y en cinco partidos dejó promedios de .286/.375/.857, OPS de 1.232 con un cuadrangular, un doble, una base robada y una carrera impulsada.

Otros prospectos de interés

En el top 10 de las promesas de los Dodgers hay varios nombres interesantes. Uno de ellos es el del infielder Alex Freelamd de 24 años de edad y que ya tuvo oportunidad de debutar en las mayores. Freeland comenzará la temporada en Triple A atento a una llamada que lo lleve de regreso a MLB o lo traslade a otra organización.

También hay que seguir de cerca al lanzador derecho River Ryan, que debutó en Grandes Ligas en 2024. Con 27 años de edad, Ryan perdió el 2025 por una Tommy John pero desde su regreso al montículo se ve fortalecido. En el Spring Training dejó efectividad de 1.86 en cuatro apariciones y ponchó a 12 rivales en 9.2 innings, pero fue enviado a las menores y se cree que comenzará el año en Triple A.

Finalmente está Jackson Ferris, lanzador zurdo de 22 años de edad y séptimo mejor prospecto de Los Angeles que estuvo como invitado fuera del roster en la primavera y en dos aperturas cortas en la Liga del Cactus dejó efectividad de 0.00 con un ponche y dos boletos. Se espera que empiece la campaña en Doble A.

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