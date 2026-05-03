Ranger Suárez abandona el juego contra Astros por molestia en la corva derecha

Ranger Suárez, uno de los lanzadores más en forma de los Boston Red Sox, tuvo que abandonar el encuentro de este domingo después de 4.0 entradas lanzadas, en el partido ante los Houston Astros en el Fenway Park.

El venezolano, quien firmó un contrato como agente libre con Boston en la temporada muerta, había permitido 3 hits con un boleto y 3 ponches, sin permitir carreras antes de tener que abandonar el compromiso por una molestia.

Los Red Sox informaron que el movimiento se produjo por una dolencia en la corva derecha y que será evaluado por el cuerpo médico para dictaminar si necesita pasar por la lista de lesionados o se trata de una lesión menor.

Debido a la molestia en la corva derecha, el lanzador venezolano tuvo que abandonar el encuentro tras realizar 70 lanzamientos. Hasta ese momento, el zurdo acumulaba tres ponches, tres hits permitidos y una base por bolas. Su lugar en la lomita para el quinto inning lo ocupó Tyler Samaniego, quien venía de lanzar dos entradas en el juego anterior.

Ante los problemas que ha tenido la rotación de los Red Sox este inicio de temporada, con lanzadores inconsistente y lesiones imprevistas, la salida temprana de Suárez en el encuentro es un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, liderado por el manager interino Chad Tracy, quien asumió el cargo de forma interina el pasado 25 de abril de 2026 tras el despido de Alex Cora.

Boston amaneció este domingo con récord de 13 victorias y 20 derrotas, en el último lugar de su división, a 9 juegos de diferencia con los Yankees, que ocupan el primer puesto del Este de la Liga Americana.

Antes del partido, Suárez tenía 3.09 de efectividad, con 2 victorias, 2 derrotas en 35.0 innings, con 9 boletos y 29 ponches. Aunque sus primeras salidas de la temporada fueron algo inestables, el zurdo luego recuperó el rumbo.

Con los Phillies, el venezolano terminó con récord de 12 victorias y 8 derrotas la temporada pasada, con 3.20 de efectividad en 157.1 entradas lanzadas, con 38 boletos y 151 ponches.

El venezolano tiene contrato de cinco años y 130 millones de dólares con los Red Sox y ahora debe enfocarse en su recuperación. Ante una situación tan comprometida de su equipo, perder a Suárez podría ser catastrófico para Boston.

Aunque todavía es temprano en la temporada, cada partido cuenta y el equipo de Nueva Inglaterra debe conseguir victorias seguidas para buscar la meta de llegar a la postemporada.

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