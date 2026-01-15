La rotación de los Boston Red Sox con Ranger Suárez en 2026

La rotación de abridores era una tarea pendiente para la gerencia de Boston Red Sox, que se movió en el mercado de invierno de MLB con el objetivo de reforzar un departamento que fue una de sus principales preocupaciones en la temporada anterior.

Los abridores de los patirrojos tuvieron una efectividad colectiva de 3.92, la número 12 en el circuito. Pero más allá de los números, fueron las lesiones las que echaron por tierra el plan que tenían antes del Opening Day, cuando incluso hablaban de tener una rotación de seis lanzadores.

Con todo eso en mente, en las oficinas se encargaron de darle nuevas piezas al manager Alex Cora para que pueda pelear por el banderín de la División Este de la Liga Americana. La firma del zurdo venezolano Ranger Suárez en la agencia libre es el más reciente de estos movimientos y se cree que completa el plan para este departamento.

La profundidad que le da Suárez al cuerpo de abridores de Cora es una razón que invita al optimismo ente los seguidores de los patirrojos y que también impacta sobre el bullpen, pues ahora cuentan con dos piezas que pueden ir largo en un juego o iniciar en casos de emergencia, como Kutter Crawford y Patrick Sandoval.

1. Garrett Crochet

Garrett Crochet seguirá siendo el as de la rotación de Red Sox | Boston Globe/GettyImages

El primer gran movimiento de la gerencia fue adquirir a Crochet por la vía del cambio antes de la campaña de 2025. El zurdo de 26 años de edad respondió con un rendimiento sobresaliente que le dejó en el segundo lugar de la votación para el Cy Young de la Liga Americana. Su efectividad fue 2.59 en 32 aperturas, fue líder en innings lanzados con 205.1 y en ponches con 255 (ambos topes personales), consiguió su segunda invitación al Juego de Estrellas y también sacó votos para el MVP. Su condición de as de la rotación no está en duda.

2. Ranger Suárez

Boston sumó otro zurdo a su rotación | Mike Ehrmann/GettyImages

El venezolano ha perdido un par de millas de velocidad y ha tenido que lidiar con varias lesiones, pero nada de eso parece preocupar a los Red Sox, que lo acaba de firmar en la agencia libre con un contrato de 5 temporadas y 130 millones de dólares. El zurdo de 30 años de edad ha tenido grandes presentaciones en postemporada y viene de su mejor año como abridor con Philadelphia Phillies, con 12 triunfos, 151 ponches y 157.1 innings lanzados además de efectividad de 3.20 y de 1.22.

3. Sonny Gray

Boston cuenta con la experiencia de Sonny Gray | Jeff Le/GettyImages

El plan de la gerencia de Boston para fortalecer el pitcheo de cara a la temporada de 2026 cumplió un objetivo importante en diciembre de 2025, cuando se informó la adquisición de Sonny Gray vía cambio desde St. Louis Cardinals. El derecho de 36 años de edad y 13 campañas en las Grandes Ligas aportará experiencia a la rotación de Cora. Tiene conocimiento de la división porque jugó una temporada y media con los Yankees. Gray viene de un buen año, en el que tuvo 32 aperturas y un juego completo, igualó su mejor registro de triunfos (14), abanicó a 201 bateadores y otorgó 38 boletos en 180.2 entradas.

4. Brayan Bello

Brayan Bello sigue teniendo un lugar en la rotación de Boston Red Sox | Daniel Shirey/GettyImages

El derecho dominicano de 26 años de edad sigue dando muestras de mejoría, pero todavía no alcanza el nivel que Boston espera. Los movimientos que ha hecho la gerencia en relación con el cuerpo de abridores le quitan presión a Bello, que puede enfocarse en crecer sabiendo que la organización aún le tiene fe. Viene de participar en 29 partidos en 2025 (28 como abridor), y dejó la mejor efectividad de su joven carrera (3.35, por primera vez debajo de 4.00). Su WHIP fue de 1.23, ponchó a 124 bateadores y dio 59 bases por bolas en 166.2 innings lanzados (un tope personal).

5. Johan Oviedo

Johan Oviedo llegó en un cambio desde Pittsburgh | Colten Strauss/GettyImages

También en diciembre se pactó con Pittsburgh Pirates el cambio que trajo a Boston a Johan Oviedo. Nacido en La Habana hace 28 años, el derecho mide casi dos metros de estatura y ha visto acción en cinco temporadas. En sus 81 juegos en las Grandes Ligas ha sido abridor en 67, y en general tiene números de 4.24 de efectividad y WHIP de 1.37 con 321 ponches por 176 boletos en 361.0 entradas. Su recta potente es su principal arma pero todavía debe trabajar en su control. En 2025 regresó a la acción tras recuperarse de una cirugía Tommy John.

