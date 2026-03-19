Ranking de los 10 mejores equipos de la MLB para la temporada de 2026

Cada inicio de temporada de MLB tiene un impacto que va más allá del deporte. Es una tradición cultural que marca la llegada de la primavera en Norteamérica, al tiempo de reactivar ciudades enteras y devolver la ilusión a millones de aficionados.

Desde Nueva York hasta Los Angeles, pasando por Atlanta y Milwaukee, entre otras, cada organización arranca con la promesa de un año inolvidable, aunque sólo unas pocas cuentan con las herramientas para aspirar a alcanzar la Serie Mundial, y ganarla.

La campaña 2026 no es la excepción. Entre grandes inversiones, esperanzas en las súper estrellas, apuestas por talento joven y movimientos estratégicos, varios equipos se perfilan como contendientes serios a conseguir el anillo; pues a continuación se presentarán 10 de estos.

10. Atlanta Braves

Ronald Acuña Jr. y Matt Olson son pilares del ataque de los Braves | Dale Zanine-Imagn Images

La clave para el conjunto hachero es la salud. Si Ronald Acuña Jr. se mantiene en el terreno, su combinación con Matt Olson, Austin Riley, Michael Harris II y Ozzie Albies es, libra por libra, de las mejores en las mayores. Y en la loma, el futuro miembro del Salón de la Fama, Chris Sale, y el talentoso Spencer Strider pueden forman una dupla abridora capaz de guiar a la rotación a ayudar a Atlanta a regresar a postemporada, tras un año fuera de dicha etapa.

9. Chicago Cubs

La tradicional franquicia de la Ciudad de los Vientos ha movido sus fichas con precisión quirúrgica, tal y como lo confirma la llegada del dominicano Edward Cabrera para fortalecer el staff de iniciadores. Mientras tanto, la incorporación de Alex Bregman compensa la salida de Michael Tucker, así que el veterano antesalista está en condiciones de integrar un corazón ofensivo de altos quilates con Ian Happ, Pete Crow-Armstrong y Seiya Suzuki, dentro de una escuadra que ya alcanzó la Serie Divisional en 2025.

8. Milwaukee Brewers

Año tras año se duda de ellos, y año tras año los lupulosos mandan en la Central de la Nacional. Pese a perder al as dominicano Freddy Peralta, significando la salida de un referente del pitcheo, el núcleo joven pero talentoso del lineup que comandan los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras, más Bryce Turang, ya tiene la experiencia necesaria para dar otro paso hacia el anillo, luego de quedarse a cuatro victorias de avanzar a la Serie Mundial en 2025.

7. Boston Red Sox

En el Este de la Americana no hay respiro, pero los patirrojos están escalando con inteligencia. Las adiciones de Willson Contreras, Sonny Gray y Ranger Suárez parecen astutas, dado que aportan solidez sin hipotecar el futuro. La rotación, de la mano de Garrett Crochet, luce muy fuerte, a la vez que la ofensiva puede dar un salto de calidad si el gran prospecto Roman Anthony avala los pronósticos. Sin dudas, Boston ostenta armas para volver a octubre.

6. New York Mets

A pesar de la dolorosa salida de Pete Alonso, Queens sigue siendo territorio de estrellas. La millonaria directiva respondió con las adquisiciones de Bo Bichette, Marcus Semien, Jorge Polanco y Luis Robert Jr., creando una dinámica alineación que rodea a los eventuales candidatos al MVP de la Nacional, Juan Soto y Francisco Lindor. Por su parte, con Freddy Peralta, Devin Williams y Luke Weaver reforzando al departamento de pitcheo, los metropolitanos gozan de profundidad para pelear de tú a tú con cualquiera.

5. New York Yankees

Es extraño ver a los Yankees tan cautos como en el último invierno, sobre todo porque con el apogeo de Aaron Judge, hipotéticamente, entrando en su etapa final, la falta de operaciones agresivas quizás preocupe en el Bronx. Sin embargo, el dirigente Aaron Boone continúa disponiendo de talento elitista, a fin de no dormirse si no quieren verse fuera de los playoffs. Por otro lado, si El Juez y Cody Bellinger se mantienen sanos y Gerrit Cole reaparece en la rotación para compartir protagonismo con Max Fried y Carlos Rodón, los Mulos deberían luchar por aterrizar en el Clásico de Otoño.

4. Toronto Blue Jays

La novena canadiense se cansó de ser espectadora de lujo hasta hace dos recesos y ya es considerada una gran inversora, trayendo consigo el banderín de la Americana en un 2025 en el que quedó a dos outs de proclamarse campeona de MLB. Pues para el nuevo ejercicios los Jays invirtieron 337 millones de dólares, superando por mucho a cualquier otro club, en vías de traer a piezas del calibre de Dylan Cease y el cañonero japonés Kazuma Okamoto. Es cierto que perdieron a Bo Bichette, pero si resurge Anthony Santander, en el Rogers Centre se deleitaran con la dupla del venezolano y el astro quisqueyano Vladimir Guerrero Jr.

3. Philadelphia Phillies

Bryce Harper y los Phillies volverán a buscar un anillo de MLB | Bill Streicher-Imagn Images

Los cuáqueros saben que su ventana de oportunidad no será eterna. Al contratar de vuelta al receptor J.T. Realmuto y confiar en el repunte de Bryce Harper y Trea Turner, ambos de 33 años, los de Pensilvania apuestan por la veteranía competitiva, más aún con la llegada del cubano Adolis García. Si Zach Wheeler retorna con éxito al morrito, Philadelphia seguramente seguirá entre los aspirantes a la gloria.

2. Seattle Mariners

Los Mariners confían en la continuidad de su joya más preciada: su rotación abridora, ya que no cambiaron a ningún brazo estelar. Mientras tanto, la gerencia renovó al productivo Josh Naylor, quien vuelve a una potente artillería que lideran Julio Rodríguez y Cal Raleigh, con el permiso de Randy Arozarena. En definitiva, el combinado del estado de Washington posee argumentos para dar un nuevo paso, después de quedarse a un lauro de ir a la Serie Mundial en 2025.

1. Los Angeles Dodgers

Los bicampeones defensores de MLB no se conforman. Tras asegurar su noveno inning con la firma del estelar taponero boricua Edwin Díaz (contrato de $60.000.000 durante tres ejercicios), los azules dieron el golpe de gracia al conseguir al jerárquico jardinero Kyle Tucker, que se une a un lineup en el cual brillan la luminaria de dos vías Shohei Ohtani, el quisqueyano Teoscar Hernández y dos futuros aspirantes a Cooperstown como Freddie Freeman y Mookie Betts. Si se junta semejante ataque con un pitcheo inicial encabezado por Yoshinobu Yamamoto, el propio Ohtani, Blake Snell y Tyler Glasnow, es imposible no creer que el "three-peat" de los Dodgers es una posibilidad real.

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