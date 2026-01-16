Ranking de los 5 mejores estadios del Spring Training en Florida

La experiencia de ir al Spring Training siempre es gratificante para los fanáticos. El beisbol se siente diferente en los campos de entrenamientos, ya que, en este caso, la prioridad de los equipos no es ganar, sino probar algunas cosas para la temporada.

Los parques del Spring Training tienen un aura diferente, siendo mucho más pequeños que los de Grandes Ligas, pero tienen particularidades que son bien valoradas por los visitantes. Desde jugar en un campo en el mágico mundo de Disney Word hasta disfrutar de un escenario en el desierto de Arizona, los aficionados viven el deporte de manera distinta.

Algunos equipos se radican en Florida para comenzar su puesta a punto para la temporada. Los estadios han tenido renovaciones recientes y la oferta gastronómica ha mejorado con el pasar de los años.

A continuación, el ranking de los cinco mejores estadios del Spring Training en Florida, una zona del país que vive, disfruta y respira beisbol.

1. BayCare Ballpark (Phillies)

El Baycare Ballpark es un estadio pequeño pero muy acogedor | J. Meric/GettyImages

El conjunto de los Phillies hace de home club en el BayCare Ballpark, en Clearwater, Florida. Es un estadio muy acogedor, que se destaca por el bar que tienen en el jardín izquierdo, que es, sin lugar a dudas, el lugar favorito de los aficionados en el recinto. El clima de la localidad es uno de los beneficios de ese estadio. Además, los aficionados de los Phillies suelen apuntar sus vacaciones en Florida durante la época del Spring Training, para compartir en familia e ir calentando motores para la temporada. Tiene capacidad para 8.500 aficionados.

2. LECOM Park (Pirates)

Los Pirates juegan de local en el LECOM Park | Diamond Images/GettyImages

El estadio de entrenamiento de los Pittsburgh Pirates es el LECOM Park, ubicado en Brandenton. Es el estadio más antiguo de Florida, ya que fue construido en 1923 y sigue teniendo esa magia de viejas épocas. Lo han mejorado, pero sigue teniendo un estilo clásico que lo diferencian de todos los otros recintos del Spring Training. Las opciones de comida son variadas, pero destaca la barbacoa que venden. Tiene una capacidad de 7.500 personas sentadas y 9.000 en total.

3. JetBlue Park (Red Sox)

El estadio es una réplica del Fenway Park | MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images/GettyImages

Es la réplica a escala del Fenway Park de Boston. Tiene, además, el "Monstruo Verde", lo que genera curiosidad en los aficionados que todavía no le conocen. Es ideal para aquellos fanáticos que les gusta el estilo clásico del beisbol. Para los aficionados, tener un contacto con los jugadores suele ser fácil, por las áreas que tiene el estadio. Tiene capacidad para 10.823 personas.

4. Publix Field (Tigers)

El Publix Field es la casa de los Detroit Tigers | Mark Cunningham/GettyImages

Los Detroit Tigers tienen una gran legión de aficionados en Florida, que año tras año asisten a los campos de entrenamientos en el Publix Field, ubicado en Lakeland. El recinto ha contado con expansiones y ha sido reformado para ofrecer una experiencia ideal para los aficionados. Es un estadio sumamente familiar, con zonas de juegos para niños y una gran feria gastronómica. Tiene una capacidad para 8.500 espectadores.

5. CoolToday Park (Braves)

El estadio cuenta con una gran pantalla en el jardín central | Scott Audette/GettyImages

El parque de los Braves ofrece emociones singulares para los aficionados, ya que es uno de los complejos más modernos y con una tecnología de punta para sorprender a los visitantes. Tiene una pantalla gigante en todo el jardín central, al mejor estilo de los estadios de Grandes Ligas. Su restaurante, famoso por el tomahawk, es uno de los lugares favoritos de los fanáticos de Atlanta. Tiene una capacidad de 7.473 aficionados.

Más noticias sobre MLB