Ranking Cy Young Liga Americana: ¿Quiénes son los favoritos en la actualidad?

Cuando la temporada de MLB estaba por comenzar, los pronósticos que presentaban tanto los analistas del béisbol como las casas de apuestas sobre quién podría ganar el Cy Young de la Liga Americana tenían por consenso a Tarik Skubal como el rival a a vencer.

Y tenía mucho sentido, porque el zurdo de los Detroit Tigers venía de apoderarse del galardón en las últimas dos campañas con un dominio total sobre el montículo.

Pero en el terreno las cosas han sido diferentes. Skubal no tuvo un brillante comienzo de campaña y estará fuera de acción por varios meses por una cirugía, con lo que el trono está en disputa y varios serpentineros se asoman como serios contendientes.

1. Cam Schlittler

El cuerpo técnico de New York Yankees anda monitoreando de cerca a Cam Schlittler por un golpe que recibió en la pierna y cruza los dedos para que no tenga que perder una salida. Tienen razones para la preocupación, porque el derecho de 25 años ha resultado el mejor lanzador de la rotación de Aaron Boone y está dejando marcas históricas. Schlittler comanda a los lanzadores de la Liga Americana en aperturas (9), efectividad (1.35) y WHIP (0.80), es quinto en innings lanzados (53.1) y cuarto en ponches con 59. Sólo ha permitido un cuadrangular en esta campaña.

2. José Soriano

Soriano ha resultado la gran revelación del pitcheo en el comienzo de la temporada de MLB. El derecho dominicano es el mejor jugador de Los Angeles Angels y tiene argumentos para mostrarse como candidato a pelear el Cy Young. Tiene nueve aperturas, es líder con seis triunfos (por dos derrotas) y en WAR para pitchers con 6.2 y muestra una efectividad de 1.66, la segunda mejor de la Liga Americana. Es tercero en ponches con 61 y viene de retirar a 20 bateadores en fila.

3. Max Fried

Max Fried ha tenido algunos problemas en sus últimas dos salidas, pero no hay dudas de que tiene el talento para enderezar el rumbo y volver a ser el pitcher dominante que dio un paso al frente desde 2025, cuando asumió el liderazgo de la rotación de los Yankees en ausencia de Gerrit Cole. El zurdo de 32 años es líder en innings lanzados con 58.2, repartidos en 9 aperturas. Su efectividad subió a 2.91 y tiene 48 ponches por 18 bases por bolas. Está en su décima campaña en MLB y en tres ocasiones ha terminado en el top 5 de la votación para el Cy Young.

4. Dylan Cease

Ahora mismo hay lanzadores mejor ubicados en lideratos tradicionales como Davis Martin (Chicago White Sox) y Gavin Williams (Cleveland Guardians), pero no se puede subestimar al veterano Cease. El derecho de Toronto Blue Jays tiene una efectividad de 2.58 en ocho aperturas, con balance de 3-1 y comparte el liderato de abanicados en la Liga Americana con 66. Con 30 años de edad, Cease tiene cinco temporadas seguidas con al menos 32 aperturas y dos veces en las últimas cuatro zafras ha estado en el top 5 de los votos para el Cy Young.

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