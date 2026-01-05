Ranking de los mejores estadios de la MLB

En cada comienzo de temporada, los 30 estadios de MLB exhiben no sólo un roster renovado en cada equipo, sino también el césped recién cortado y la tierra cuidadosamente arreglada que conforman la casa de cada franquicia.

Clasificar los estadios de cualquier deporte es divertido, pero los estadios de las Grandes Ligas tienen algo especial. Cada uno de estos parques es reconocido, para bien o para mal, por sus particulares ambientes y sus tradiciones y características únicas.

Después de ver algunos grandes cambios en el pasado reciente, en Sports Illustrated se plantearon presentar un balance de cada estadio. Se hizo una encuesta que incluyó a ocho editores y escritores que han tenido la suerte de asistir a partidos en una gran variedad de parques, y se les pidió que clasificaran cada estadio por la experiencia general de ir a un partido. El resultado es una clasificación consensuada.

30. Sutter Health Park (Athletics)

Sutter Health Park es el nuevo hogar de los Athletics | Scott Marshall/GettyImages

Puesto más alto: 29 | Puesto más bajo: 30



Después de décadas recibiendo burlas por la “Rally Possum” y problemas de alcantarillado, los Athletics dejaron Oakland para mudarse a un nuevo hogar en Las Vegas. Pero primero, hacen una parada en West Sacramento. De alguna manera, los Athletics lograron empeorar su estadio, pasando del Oakland Coliseum con capacidad para 46,765 personas a un parque de ligas menores como Sutter Health Park (14,014). Se puede decir mucho sobre las noches frías y con niebla en Oakland, pero jugadores, visitantes y aficionados de seguro las extrañan en los juegos de agosto, cuando las temperaturas promedio en Sacramento alcanzan los 34 °C. ¿Y cuánto tiempo deberán esperar los aficionados para vestir de verde y dorado en un nuevo estadio en Las Vegas? Sólo el criticado y cuestionado propietario John Fisher lo sabe. — Melissa M. Geisler

29. Tropicana Field (Tampa Bay Rays)

Tampa Bay Rays no pudo jugar en Tropicana Field en 2025 | Doug Benc/GettyImages

Puesto más alto: 29 | Puesto más bajo: 30



Por años se ha hablado de mudar a los Rays del Tropicana Field. Sin importar que la organización tenga presencia habitual en postemporada (año tras año pelean por el banderín e incluso llegaron a la Serie Mundial) no han encontrado una fórmula para que los aficionados del equipo acudan a un estadio que tiene un diseño único y ofrece múltiples opciones de esparcimiento para sus visitantes. Encuestas anteriores lo han calificado como el peor estadio de la MLB por su ubicación en St. Petersburg y la dificultad para el juego que añade el diseño del techo, y esta vez sólo lo supera un parque de ligas menores. Aunque sin duda para la escuadra es mejor volver al Tropicana que seguir jugando en el George M, Steinbrenner Field, que usaron en 2025 por el daño que causó el huracán Milton.

28. Rate Field (Chicago White Sox)

Desde 1991 el Rate Field es el hogar de Chicago White Sox | Icon Sportswire/GettyImages

Puesto más alto: 23 | Puesto más bajo: 30



Rate Field reemplazó la cercanía e intimidad del Comiskey Park por un mayor tamaño y negocios comerciales. Anuncios publicitarios, algunos absurdamente grandes, decoran cada rincón del estadio y restan protagonismo a los sutiles intentos de honrar el pasado, como estatuas y molinetes en los jardines. Aunque no se desvía del típico estadio del siglo XXI, Rate Field carece del encanto necesario para crear un verdadero ambiente, y el producto en el campo ha carecido durante mucho tiempo de chispa para generar entusiasmo. Con los Sox explorando la posibilidad de un nuevo estadio en la ciudad, la organización debería esforzarse por hacerlo bien y convertirse en un verdadero destino veraniego. — Josh Wilson

27. LoanDepot Park (Miami Marlins)

LoanDepot Park de Miami está en pleno enclave latino | Kelly Gavin/GettyImages

Puesto más alto: 16 | Puesto más bajo: 28



El parque de Miami tiene mala fama, en gran parte porque en promedio está vacío en un 64% de los juegos de una temporada. Si viste partidos del Clásico Mundial de Béisbol allí, te quedó la imagen de un lugar vibrante y visualmente interesante. Es hora de que regrese la escultura de jonrones de Red Grooms. Te guste o no, el loanDepot Park debería apostar por colores fuertes y una vibra festiva tipo South Beach, no alejarse de ella. — Tom Verducci

26. Globe Life Field (Texas Rangers)

Los Rangers juegan en el Globe Life Field de Arlington | Alexandra Carnochan/Texas Rangers/GettyImages

Puesto más alto: 22 | Puesto más bajo: 28



Globe Life Field vio más acción en sus primeros cuatro años —albergó dos Series Mundiales, una durante la pandemia global y otra con el primer campeonato en la historia de la franquicia de los Rangers— que la mayoría de los estadios en toda su existencia. A diferencia de su predecesor, Globe Life Park, este estadio cuenta con techo retráctil y aire acondicionado. Pero lo que gana en comodidad y menor riesgo de golpe de calor, lo pierde en carácter y creatividad. — Nick Selbe

25. Chase Field (Arizona Diamondbacks)

El estadio de Arizona Diamondbacks es el Chase Field | Norm Hall/GettyImages

Puesto más alto: 17 | Puesto más bajo: 28



La División Oeste de la Liga Nacional está llena de estadios hermosos y de primer nivel en ciudades como Los Angeles, San Francisco, San Diego y Denver. Y luego está… Chase Field. Un techo es obviamente necesario en Phoenix —nadie quiere ver béisbol con 49 °C en agosto—. Pero cuando el techo está cerrado, Chase Field no puede escapar de la apariencia de un estadio abovedado de los años 90, que es exactamente lo que es. La buena noticia es que el estadio pasó por reparaciones en el techo en temporadas recientes y recuperó la capacidad de abrirse o cerrarse durante los juegos. Eso significa que ya no habrá suspensiones por lluvia en Phoenix. — Tom Dierberger

24. Rogers Centre (Toronto Blue Jays)

El Rogers Centre de Toronto es la única sede fuera de Estados Unidos | Cole Burston/GettyImages

Puesto más alto: 15 | Puesto más bajo: 28



El Rogers Centre abrió en 1989, pero si no has estado allí en los últimos años, es momento de volver. Los Blue Jays renovaron recientemente partes importantes del estadio, haciéndolo sentir más como un parque diseñado para los días de verano que como un estadio que simplemente tiene un diamante dentro. Se mejoró tanto la experiencia general como la visibilidad del juego, agregando zonas sociales en el nuevo “Distrito del Jardín” y reconfigurando algunos asientos. Además, puedes ver el partido desde habitaciones de hotel dentro del estadio, si es algo que anhelas. — Josh Wilson

23. Angel Stadium (Los Angeles Angels)

Angel Stadium puede recibir más de 45.000 aficionados | Luke Hales/GettyImages

Puesto más alto: 18 | Puesto más bajo: 25



A veces, todo lo que necesita un estadio para destacarse es una buena ubicación. Lamentablemente para los aficionados de Anaheim, Angel Stadium tiene uno de los peores entornos exteriores. Está rodeado únicamente de autopistas, complejos de apartamentos y estacionamientos, a unos seis kilómetros de Disneyland. La fuente en el jardín central y el enorme casco de los Angels en la entrada son divertidos, pero fuera de eso, hay poco carácter en un estadio que alberga a un equipo que, tras la era de Shohei Ohtani, tampoco tiene mucha personalidad. — Tom Dierberger

22. Nationals Park (Washington Nationals)

Muy cerca del Río Anacostia está el Nationals Park de Washington | Scott Taetsch/GettyImages

Puesto más alto: 11 | Puesto más bajo: 26



Construido en el sureste de Washington D.C. y abierto en 2008, el Nationals Park revitalizó una zona deteriorada. Está junto al río Anacostia, lo que proporciona una brisa muy necesaria en las noches calurosas de verano. El estadio cuenta con pasillos de concepto abierto, permitiendo a los aficionados comprar comida sin perder de vista la acción. Hay mucho espacio para estar de pie y el bar “Red Porch” en el jardín central es un excelente lugar para tomar algo y ver el partido. — Mike McDaniel

21. Great American Ball Park (Cincinnati Reds)

En 2003 se abrió el Great American Ball Park de Cincinnati | Ben Jackson/GettyImages

Puesto más alto: 8 | Puesto más bajo: 27



Con una mezcla de estilo moderno y retro, el parque en Cincinnati es un intento aceptable de capturar la sensación de un estadio clásico, aunque no es tan distintivo como algunos de sus pares de principios de los años 2000. Quizás su parte más impresionante sea el Salón de la Fama del equipo, que ocupa dos pisos y 1.400 metros cuadrados a lo largo de la línea de primera base, y que se dice incluye 4,256 pelotas de béisbol—una por cada hit conectado por Pete Rose-. Las vistas del río Ohio desde la grada superior son agradables, al igual que las que se obtienen desde el hueco en las gradas por la línea de tercera base, pero sinceramente no son tan idílicas como las de otros estadios de la MLB ubicados junto al agua. — Will Laws

20. Progressive Field (Cleveland Guardians)

El Progressive Field de Cleveland se inauguró en 1994 | Ben Jackson/GettyImages

Puesto más alto: 11 | Puesto más bajo: 22



El estadio Progressive Field llegó a la etapa final de una renovación valuada en 200 millones de dólares que comenzó en 2022. El parque, inaugurado en 1994, ahora cuenta con nuevas oficinas para la directiva, vestuarios actualizados para los jugadores, un área de comida y bebida al aire libre llamada Cleveland Beer Hall en la sección 400, y una renovada grada superior que ahora es abierta. El estadio ya era uno de los mejores del béisbol cuando abrió a mediados de los 90, y ha seguido siendo uno de los más subestimados incluso antes de las renovaciones. Es un excelente lugar para ver un partido, con una afición muy apasionada. — Mike McDaniel

19. Kauffman Stadium (Kansas City Royals)

Kauffman Stadium volvió a recibir juegos de playoffs | Sydney Schneider/GettyImages

Puesto más alto: 12 | Puesto más bajo: 22



Las fuentes nunca pasan de moda. Kauffman es como un viejo amigo confiable. Nada exagerado. Simplemente un lugar cómodo y agradable para ver béisbol. El elemento que más le falta es lo que tienen los seis mejores estadios de esta lista: intimidad. Los mejores parques crean una atmósfera acogedora y cercana. Debes sentirte más en un parque que en un estadio para ser de élite. Incluso el antiguo Yankee Stadium, tan grande como era, lo lograba porque las columnas acercaban las gradas superiores al campo. El diseño de Kauffman hace que esa sensación sea casi imposible. Solo Coors Field tiene más superficie de terreno de juego (121,429 pies cuadrados). — Tom Verducci

18. Daikin Park (Houston Astros)

El parque de los Houston Astros ha cambiado de nombre cinco veces | Tom Szczerbowski/GettyImages

Puesto más alto: 7 | Puesto más bajo: 25



Aunque ha perdido bastante aura desde la eliminación de Tal’s Hill en 2017 y el cambio de nombre en 2025 de Minute Maid Park a Daikin Park, el hogar de los Astros sigue siendo icónico. La entrada principal del estadio se construyó sobre lo que alguna vez fue la Union Station de la ciudad, un importante centro ferroviario, y por eso incluye una vía de tren como homenaje. Durante los partidos, verás un tren avanzar cada vez que los Astros salen al campo en la primera entrada, cuando un jugador conecta un jonrón y cuando Houston gana un juego. — Mike Kadlick

17. Yankee Stadium (New York Yankees)

El nuevo Yankee Stadium se inauguró en abril de 2009 | Michael Heiman/GettyImages

Puesto más alto: 7 | Puesto más bajo: 24



Aunque no tiene la sensación de “la multitud encima de ti” del antiguo Yankee Stadium, el nuevo estadio —inaugurado en abril de 2009— cuenta con un museo dentro de la Puerta 6, el Monument Park en el jardín central con los números retirados de cada jugador de los Yankees, y un techo con friso diseñado para replicar el del estadio original. Sumando una mayor capacidad de asientos respecto al viejo parque, el nuevo Yankee Stadium es una versión modernizada del clásico y un lugar muy entretenido para ver béisbol. Incluso muchos aficionados de los Red Sox estarían de acuerdo con esta apreciación. — Mike McDaniel

16. Citi Field (New York Mets)

Citi Field sustituyó al Shea Stadium | Tim Clayton/GettyImages

Puesto más alto: 10 | Puesto más bajo: 19



El estadio de los Mets ofrece excelentes opciones de comida, la pantalla gigante más grande de la MLB, una enorme energía cuando está lleno y entretenimientos creativos durante el juego. En resumen, es un lugar divertido para ver béisbol. La razón por la que no queda más arriba es el interés arquitectónico. Más allá de la rotonda, un bonito homenaje al Ebbets Field, carece del detalle y acabado de parques como PNC Park u Oriole Park. Los bullpens y la cabina de prensa, por ejemplo, parecen añadidos de último momento en lugar de integrarse de forma natural. — Tom Verducci

15. American Family Field (Milwaukee Brewers)

El American Family Field de Milwaukee tiene una estructura particular | Icon Sportswire/GettyImages

Puesto más alto: 3 | Puesto más bajo: 27



Tras un breve riesgo de que los Brewers abandonaran la ciudad, se cerró un acuerdo para que el equipo permanezca en Milwaukee hasta 2050. Es una gran noticia para el estado de Wisconsin y para el béisbol, porque American Family Field (todavía conocido por muchos como Miller Park) es uno de los estadios más subestimados para ver un juego. El hecho de que el techo y partes de los jardines puedan abrirse o cerrarse lo diferencia de otros estadios con techos híbridos y permite una mejor ventilación en verano. Por geniales que sean algunas atracciones del parque, como el famoso tobogán, el verdadero atractivo es el encanto del Medio Oeste que aportan los aficionados. — Josh Wilson

14. Busch Stadium (St. Louis Cardinals)

Busch Stadium es el bonito parque de St. Louis Cardinals | Mark Cunningham/GettyImages

Puesto más alto: 4 | Puesto más bajo: 25



En cuanto a estructuras icónicas visibles desde un estadio, es difícil superar al Arco Gateway de St. Louis elevándose sobre el jardín de los Cardinals. Se ve aún mejor cuando los jardineros cortan el césped con la forma del arco. Busch Stadium es un gran entorno para ver béisbol incluso cuando los Cardinals no están a su nivel habitual. — Tom Dierberger

13. Comerica Park (Detroit Tigers)

El outfield del Comerica Park de Detroit tuvo algunas modificaciones | Monica Bradburn/GettyImages

Puesto más alto: 10 | Puesto más bajo: 20



Tenía la tarea de estar a la altura del legendario Tiger Stadium y Comerica Park no sólo lo ha logrado, sino que lo ha superado desde su inauguración en abril de 2000. El estadio cuenta con detalles únicos, como la tierra alrededor del home plate arreglada con la forma del propio plato en lugar del típico círculo. Las vistas del skyline de la ciudad y un marcador que en su momento fue el más grande de la liga hacen del estadio un entorno memorable. Desafortunadamente, Comerica eliminó la línea de tierra entre el home y el montículo. ¿Y qué pasa con la nueva señalización del marcador? — Mike Kadlick

12. Truist Park (Atlanta Braves)

Atlanta Braves hace vida en el Truist Park | Kevin D. Liles/Atlanta Braves/GettyImages

Puesto más alto: 8 | Puesto más bajo: 19



El traslado desde el centro de Atlanta a los suburbios del condado de Cobb en 2017 generó críticas por la menor accesibilidad en transporte público, pero la asistencia y el ambiente de juego han mejorado claramente. The Battery —la zona de bares, restaurantes y tiendas que rodea el estadio— siempre está llena los días de partido, y el muro de ladrillo en el jardín derecho es una firma sólida con sabor sureño. — Will Laws

11. T-Mobile Park (Seattle Mariners)

T-Mobile Park de Seattle cambió de nombre en 2019 | Steph Chambers/GettyImages

Puesto más alto: 9 | Puesto más bajo: 17



Seattle es conocida por su clima lluvioso, por lo que es apropiado que el rasgo principal de su estadio sea el techo retráctil, que incluso cerrado mantiene una sensación al aire libre. También cuenta con la segunda pantalla HD más grande de la MLB y con “The ’Pen”, una popular zona de pie detrás del jardín izquierdo donde los aficionados pueden ver a los lanzadores calentando a pocos metros de distancia. — Will Laws

10. Citizens Bank Park (Philadelphia Phillies)

El Citizens Bank Park de Philadelphia Phillies está en el top 10 | Rob Tringali/GettyImages

Puesto más alto: 7 | Puesto más bajo: 18



El estadio de los Phillies es uno de los campos más difíciles para los visitantes y también ofrece algunas de las mejores opciones gastronómicas de la MLB. Esto, gracias a su compromiso con la famosa cocina regional de Filadelfia, especialmente en Ashburn Alley, detrás del jardín central. Dato curioso: en 2004, los bullpens se cambiaron de lugar en parte para proteger a los lanzadores de los Phillies de los abucheos. — Will Laws

9. Target Field (Minnesota Twins)

Desde 2010 Target Field es el hogar de Minnesota Twins | Tom Dahlin/GettyImages

Puesto más alto: 5 | Puesto más bajo: 19



Target Field tiene todo lo que se puede pedir en un estadio: excelente ubicación en el centro de la ciudad, una estética distintiva con piedra caliza local de Minnesota, una enorme pizarra y amplios pasillos para caminar durante el juego. Sí, puede hacer frío en partidos de abril u octubre, pero no había peor sensación que entrar al aire acondicionado sombrío del Metrodome en un hermoso día de verano. — Tom Dierberger

8. Dodger Stadium (Los Angeles Dodgers)

Dodger Stadium ha visto muchas celebraciones recientemente | MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images/GettyImages

Puesto más alto: 4 | Puesto más bajo: 19



No hay un deporte que maneje mejor la nostalgia que el béisbol, y quizás ningún estadio lo hace mejor que Dodger Stadium. Construido en 1962, ha conservado su encanto original a través de renovaciones recientes. Entrar al estadio se siente como ver un partido de hace 50 años, en el buen sentido. La vibra del parque es lo mejor de todo. Y si vas, asegúrate de dejar espacio para un sundae de churro. — Tom Dierberger

7. Coors Field (Colorado Rockies)

Uno de los mejores parques es el Coors Field de Colorado | Doug Pensinger/GettyImages

Puesto más alto: 6 | Puesto más bajo: 13



Puede que los Rockies no tengan un equipo competitivo actualmente, pero juegan en un estadio espectacular. Ver el atardecer sobre las Montañas Rocosas desde los asientos de primera base o el jardín derecho es una experiencia que todo fanático del béisbol debería vivir al menos una vez. — Tom Dierberger

6. Oriole Park at Camden Yards (Baltimore Orioles)

Se hicieron mejoras recientes al Oriole Park at Camden Yards de Baltimore | Olivia Vega/GettyImages

Puesto más alto: 3 | Puesto más bajo: 10



El estadio al que se le atribuye haber cambiado la forma en que se diseñan los parques de béisbol luce tan impresionante como cuando abrió hace 33 años. Su estilo retro se convirtió en el estándar de la industria y le dio carácter a su entorno urbano. La integración del almacén B&O en el jardín derecho y la vista del skyline de Baltimore crean un fondo visualmente espectacular. — Nick Selbe

5. Petco Park (San Diego Padres)

Petco Park es uno de los mejores estadios de MLB | Matt Thomas/San Diego Padres/GettyImages

Puesto más alto: 1 | Puesto más bajo: 14



Petco Park cumple 21 años en 2025, pero aún luce como nuevo. Siempre ha sido un estadio atractivo por su ubicación en el centro de San Diego, cerca del agua, y por el edificio Western Metal Supply Co. en el jardín izquierdo, pero la experiencia del aficionado ha mejorado enormemente en la última década. Las líneas de visión son casi perfectas y no hay malos asientos. Además, es seguro decir que su oferta gastronómica es la mejor del béisbol. Cuando está lleno, es tan ruidoso como cualquier otro estadio. Merece estar en el nivel más alto de cualquier ranking. — Ryan Phillips

4. Fenway Park (Boston Red Sox)

El Fenway Park de Boston es el estadio más viejo de MLB | Boston Globe/GettyImages

Puesto más alto: 1 | Puesto más bajo: 19



Conocido como “el estadio más querido de Estados Unidos”, Fenway Park está lleno de elementos legendarios, como el Green Monster, el “Asiento Rojo Solitario” que marca un jonrón de Ted Williams supuestamente a 153 metros de distancia, y el Pesky’s Pole, la distancia más corta en un jardín en la MLB. Hogar de los Red Sox desde 1912, el estadio tiene vistas obstruidas, baños anticuados y asientos estrechos. Pero si puedes aceptar sus rarezas, nada se compara con una cerveza fría y un hot dog de Fenway mientras el sol se pone sobre la silueta de Boston. — Mike Kadlick

3. PNC Park (Pittsburgh Pirates)

En el top 3 está el PNC Park de los Pittsburgh Pirates | Justin Berl/GettyImages

Puesto más alto: 1 | Puesto más bajo: 6



Aunque los Pirates han quedado rezagados en el terreno durante este siglo, perfeccionaron el estilo retro-clásico tan popular cuando este estadio abrió en 2001. Incluso los asientos más altos se sienten cercanos a la acción y ofrecen vistas espectaculares del Puente Roberto Clemente y la ciudad de Pittsburgh. El paseo junto al río Allegheny es la joya de la corona. — Will Laws

2. Oracle Park (San Francisco Giants)

Oracle Park y su vista a la Bahía alojan a San Francisco Giants) | Jerry Driendl/GettyImages

Ya sea que llegues por ferry o en tranvía, experimentarás una de las mejores vistas del béisbol. El estadio de los Giants es simplemente espectacular, con la Bahía de San Francisco como telón de fondo y elementos icónicos como la botella gigante de Coca-Cola en el jardín izquierdo y el paseo sobre el agua en el derecho. Si el partido no es competitivo, puedes comer papas fritas con ajo, observar lo que ocurre en McCovey Cove y esperar un splash hit. — Tom Dierberger

1. Wrigley Field (Chicago Cubs)

Wrigley Field ha sido el hogar de los Chicago Cubs por un largo tiempo | Daniel Bartel/GettyImages

Puesto más alto: 1 | Puesto más bajo: 5



La hiedra. La pizarra antigua. Las gradas en las azoteas vecinas. Hay tanto encanto en el “Friendly Confines” que ninguna de las acertadas modernizaciones de la última década logra quitarle su esencia atemporal. Si sumas la interminable fila de bares y restaurantes en Wrigleyville, tienes una experiencia inigualable que comienza mucho antes del primer lanzamiento y termina mucho después del último out. ¿Es una elección predecible como el mejor estadio de la MLB? Sí. Pero en el béisbol, lo predecible no es malo. Como un hot dog, una bebida fría o el ritual de la séptima entrada, poner a Wrigley Field en el número uno simplemente se siente correcto. — Nick Selbe

