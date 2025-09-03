Ranking de los mejores segunda base de la MLB: ¿En qué lugar está José Altuve?

Cuando los Houston Astros anunciaron que su estrella José Altuve se mudaría de la segunda base al jardín izquierdo en la temporada de 2025, la MLB se llenó de un asombro del que seguidores y analistas no terminan de salir.

Ver al venezolano cambiarse de la posición en la que fue parte de la élite en las Grandes Ligas (allí ganó su Guante de Oro en 2015) fue extraño, pero finalmente los siderales tuvieron que reconsiderar la decisión y ahora el veterano de 35 años de edad comparte su tiempo entre el outfield y el cuadro interior.

Hall of Famer Pedro Martinez, on TBS, says if Jose Altuve stays healthy he expects him to be considered “the best second baseman that ever played the game.”pic.twitter.com/wtaIsliXLT — Mark Berman (@MarkBerman_) October 21, 2023

Altuve no aparece en los rankings actuales de estadísticas defensivas entre los segunda base del circuito por la poca cantidad de partidos que ha visto en su lugar de siempre en el campo (33 juegos antes del All Star), pero sus números siguen siendo de élite.

La estrella de Houston tiene porcentaje de fildeo de .983, ha cometido 2 errores y suma 63 asistencias. Ese porcentaje de fildeo lo dejaría en el top 10 de toda MLB, una clasificación liderada por Marcus Semien, de los Texas Rangers, y Nico Hoerner, de Chicago Cubs, con .995.

Semien también comanda las asistencias con 244 y Brandon Lowe, de los Tampa Bay Rays, es quien tiene la mayor cantidad de dobleplay con 63. Hay cinco jugadores igualados con 2 errores: Semien, Hoerner, Bryson Stott (Philadelphia Phillies), Brendan Donovan (St. Louis Cardinals) y Ozzie Albies (Atlanta Braves).

A menos de que la situación cambie en la segunda mitad de la campaña, todo apunta a que se acabará la racha del venezolano Andrés Giménez, que ahora es parte de los Toronto Blue Jays y que había ganado el Guante de Oro en la Liga Americana por tres zafras consecutivas (2022, 2023 y 2024) pero que ha tenido que lidiar con varias lesiones en 2025.

Ofensivamente, Altuve tiene enemigos como el dominicano de los Arizona Diamondbacks Ketel Marte, el jugador de los New York Yankees Jazz Chisholm Jr. y otro de sus compatriotas, Gleyber Torres, que vive una temporada de ensueño con los Tigers. Los tres estuvieron en el roster del Juego de Estrellas de 2025 en Atlanta.