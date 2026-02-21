Ranking MLB: Los 10 mejores jardineros de las Grandes Ligas en la temporada 2026

Mucho poder, buena defensa y, en algunos casos, velocidad sorprendente, son los rasgos que caracterizan a los jugadores seleccionados para el ranking de los mejores jardineros de MLB para la temporada que está por comenzar.

Algunos de los outfielders mencionados en esta lista estuvieron entre las piezas mas codiciadas del mercado de agentes libres del invierno, como Kyle Tucker y Cody Bellinger.

Otros están en competencia por ser los reyes de la ciudad de Nueva York, como los astros Aaron Judge (Yankees) y Juan Soto, (Mets) y además del dominicano hay otros representantes latinos de primer nivel.

10. Wyatt Langford

El jardinero izquierdo de 24 años de edad apenas tiene dos temporadas en Grandes Ligas -terminó en el top 10 en las votaciones para el premio al Novato del Año en 2024- pero ya está dando de qué hablar con los Texas Rangers. En la campaña pasada tuvo al menos 20 jonrones (22), 20 dobles (25 por segundo año consecutivo) y 20 bases robadas (22), por lo que es fácil suponer la importancia que tiene para el conjunto de Arlington.

9. Byron Buxton

Con 32 años de edad, Buxton está por empezar su temporada número 12 en las Grandes Ligas, en las que siempre ha vestido el uniforme de Minnesota Twins. El jardinero central ha estado en medio de comentarios por expresar su decepción ante lo que siente como un “menosprecio” por parte de su organización. A Buxton lo han afectado las lesiones toda su carrera, pero en 2025 tuvo su mejor año ofensivo con 21 dobles, 24 bases robadas y topes personales en cuadrangulares (35), triples (7) y empujadas (83).

8. Jarren Duran

MLB Network lo considera el mejor jardinero izquierdo del circuito y hay muchos argumentos que lo avalan. El outfielder de Boston Red Sox ha sido consistente con sus números ofensivos y va en progreso. Defensivamente también se destaca y su velocidad en las bases en un plus. En 2025 dejó una línea de .256/.332/.442, OPS de .774, 41 dobles, 16 jonrones, 84 remolcadas, 24 bases robadas y fue líder de la Liga Americana con 13 triples.

7. Roman Anthony

El que fuese prospecto top de Boston es ahora la más reciente adición al equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol, donde cumplirá el rol de jardinero izquierdo. Tiene 21 años de edad, apareció en 71 partidos de los Red Sox en 2025, que fue su temporada de debut en MLB (fue tercero en votos para el Novato del Año) y dejó línea de .292/.396/.463 con OPS de .859, 27 extrabases entre sus 75 hits y 32 remolcadas.

6. Kyle Tucker

Hubo una batalla por la firma de Kyle Tucker en la agencia libre y la ganaron Los Angeles Dodgers. Es comprensible el interés que generó el jugador de 29 años de edad, que fue campeón de la Serie Mundial con los Astros en 2022, tiene un Guante de Oro, dos Bates de Plata y cuatro temporadas seguidas siendo invitado al Juego de Estrellas. En 2025 con los Cubs el jardinero derecho dio 22 cuadrangulares, 25 dobles y remolcó 73 anotaciones en 146 partidos, y dejó promedios de .266/.377/.464 con OPS de .841.

5. Cody Bellinger

Fue importante para los Yankees asegurarse de que Bellinger regresara al Bronx y los aficionados celebraron el acuerdo multianual que lo mantendrá haciendo dupla con Aaron Judge. El bateador zurdo ha tenido una carrera llena de altibajos, pero puede presumir de haber sido Novato del Año y MVP de la Liga Nacional, campeón de la Serie Mundial, ganador de dos Bates de Plata y dos veces All Star. Hay mucha expectativa por ver lo que hará en 2026 después de dejar números de .272/.334/.480, .813 de OPS, 29 jonrones (su mayor cantidad desde 2019), 25 dobles y 98 remolcadas.

4. Julio Rodríguez

Al dominicano no le hizo gracias que lo llamaran veterano con 25 años de edad, pero es que el jardinero central de los Seattle Mariners ya acumula una experiencia interesante en las Grandes Ligas, En sus cuatro temporadas en MLB ha sido Novato del Año, ganador de dos Bates de Plata, invitado a tres Juegos de Estrellas y en cada uno de esos años ha terminado con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas. Y defensivamente, es un protagonista habitual de las mejores jugadas.

3. Ronald Acuña Jr.

La estrella venezolana de los Atlanta Braves se ha ganado con justicia un lugar en el top 3 de los mejores jardineros de las Grandes Ligas. Acuña Jr., de 27 años de edad, es un ganador del MVP, fundador del club 40-70, tiene tres Bates de Plata y cinco invitaciones al Juego de Estrellas. Las lesiones han impactado su carrera pero siempre consigue la manera de volver en grande. En 2025 bateó para .290/.417/.518, OPS de .935, 21 jonrones, 12 dobles y 42 impulsadas en 95 partidos.

2. Juan Soto

En los primeros años de su carrera Soto compartió su tiempo en las esquinas del outfield. En los últimos dos años estuvo inamovible en el bosque derecho, pero ahora los New York Mets anunciaron que lo mudarán a la pradera izquierda. En 2025 fue su segunda campaña consecutiva de al menos 40 jonrones y 100 carreras impulsadas -además de ser líder en estafadas con 38- pero no fue suficiente para llevar a los metropolitanos a los playoffs y ahora busca revancha. Tiene seis Bates de Plata, un anillo de Serie Mundial y un título de bateo.

1. Aaron Judge

El capitán de los New York Yankees tiene dos grandes retos en 2026: llevar a los del Bronx a romper la sequía de títulos en la Serie Mundial y conducir a la selección de Estados Unidos al campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero derecho de 32 años de edad acaba de ganar su primer título de bateo, quinto Bate de Plata y el tercer MVP de su carrera tras una campaña de 53 jonrones, 30 dobles, 114 remolcadas y promedios de .331/.457/.688 con 1.144 de OPS.

