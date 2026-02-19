Ranking MLB: Los 10 mejores jugadores puertorriqueños de las Grandes Ligas en 2026

La avanzada de jugadores de Puerto Rico en MLB no es tan numerosa como la dominicana o la venezolana, y desde hace años se habla de una crisis en el béisbol boricua. Esto ha quedado en evidencia con la falta de profundidad en la reserva para encarar la ausencia de tres estrellas en el Clásico Mundial.

En 2025 fueron cerca de 20 peloteros puertorriqueños los que aparecieron en el roster del Opening Day de organizaciones de Grandes Ligas, y no todos corrieron la misma suerte. Por supuesto hay quien tuvo un rol estelar, como Francisco Lindor, pero hay veteranos como Eddie Rosario que se acercan al final de sus carreras y terminaron sin equipo.

Lindor y Carlos Correa son los primeros nombres que vienen a la mente para hablar de los mejores jugadores puertorriqueños de MLB en la actualidad, pero también hay lanzadores de élite en la lista.

10. Alexis Díaz

Al derecho de 29 años de edad normalmente lo mencionan como “el hermano de Edwin”, pero trabaja para abrirse paso por sí mismo. A Díaz, que es conocido por su potente recta, los Texas Rangers le acaban de dar contrato de un año después de haber pasado por Cincinnati, Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves. Con todos jugó en 2025 y entre ellos dejó efectividad de 8.15 en 18 apariciones. Salvó 75 juegos entre 2022 y 2024 y en Arlington esperan ver que recupere su mejor versión.

9. José Miranda

A Miranda lo tomó por sorpresa su salida de Minnesota Twins, la organización en la que jugó sus primeras cuatro temporadas en MLB. Pero nunca pudo igualar los números ofensivos de su año de debut (15 jonrones, 25 dobles, 66 impulsadas) y se perdió casi todo el año pasado por una lesión en la mano. De cualquier modo, el inicialista de 27 años de edad consiguió un nuevo hogar con los San Diego Padres.

8. Javier Báez

El veterano de 33 años de edad no vive momentos fáciles. Después de haber sido una estrella con los Cubs (ganó un Bate de Plata, un Guante de Oro y fue campeón de Serie Mundial) su desempeño se ha venido a menos y ahora está en medio de críticas por la baja que causará para la selección boricua en el Clásico Mundial por su positivo en un control antidoping. Con Detroit Tigers trata de tomar un segundo aire en su carrera y aceptó aparecer como outfielder al comienzo de la campaña de 2025, en la que regresó al Juego de Estrellas. Apunta a ser campocorto de nuevo, pero está abierto a cualquier rol.

7. Kiké Hernández

El veterano utility acaba de celebrar otro título con los Dodgers y ya anunció que regresará al equipo para una décima temporada, tras firmar un acuerdo de un año y 4.5 millones de dólares. En 2025 se convirtió en líder de la franquicia con 92 partidos de postemporada y a pesar de los problemas físicos con los que lidió todo el año volvió a demostrar su valor en los playoffs, en los que fue un jugador titular y rendidor con 4 dobles, un jonrón y 7 remolcadas.

6. Heliot Ramos

El Clásico Mundial -donde está llamado a ser el jugador de posición con más jerarquía en la selección boricua- es una buena oportunidad para que el jardinero de 26 años de edad suba peldaños en la clasificación entre los mejores puertorriqueños en MLB. También necesita explotar con San Francisco Giants, con quienes tiene dos campañas de más de 20 dobles y 20 jonrones. Dice que quiere ser un jugador completo.

5. Fernando Cruz

Cruz tiene 35 años de edad y apenas cuatro temporadas en las Grandes Ligas, pero ha sabido aprovechar su oportunidad. Llegó a New York Yankees en un cambio desde Cincinnati en 2025 y se convirtió en uno de los hombres de confianza en el bullpen para el manager Aaron Boone, que lo echó de menos cuando lo perdió dos meses por lesión. El derecho dejó efectividad de 3.56 en 49 apariciones con el equipo del Bronx y ponchó a 72 bateadores en 48.0 innings. Irá al Clásico Mundial con los boricuas.

4. José Berríos

El derecho de 31 años de edad nacido en Bayamón es parte de la rotación de abridores de Toronto Blue Jays y ha tenido una carrera de altibajos. Si bien ha sido dos veces All Star y recibió votos para el Cy Young, se ha mostrado inconsistente. De hecho, llegó al campamento de primavera disculpándose tras dejar al equipo en la Serie Mundial y regresar a Puerto Rico. Estaba en lista de lesionados, pero reconoce que fue “una mala decisión”. Venía de dejar efectividad de 4.17 en 31 apariciones.

3. Edwin Díaz

El cerrador estrella de 31 años de edad cambiará de uniforme para esta temporada de 2026, después de pasar siete buenos años con New York Mets. El derecho llega a blindar el bullpen de Los Angeles Dodgers y ayudarlos a conseguir el tricampeonato y ya advirtió que está ansioso por escuchar las trompetas de su canción de salida en Dodger Stadium. Díaz viene de salvar 28 juegos y dejar efectividad de 1.63 en 62 apariciones, con 98 abanicados en 66.1 entradas.

2. Carlos Correa

Los incesantes problemas físicos de Correa han limitado su producción ofensiva y también le privaron de asistir al Clásico Mundial de Béisbol por la falta de aprobación del seguro, pero el boricua sigue siendo una estrella en las Grandes Ligas y un referente con su guante, incluso con su mudanza del campocorto a la tercera base. Lo que parecía imposible se logró en 2025, cuando Houston lo trajo de vuelta en un cambio desde Minnesota.

1. Francisco Lindor

Como quiera, Lindor se perdería el Clásico Mundial. A la desaprobación del seguro le siguió una lesión en la muñeca que requirió cirugía y que le tiene en duda para el Opening Day. Pero en lo que no hay discusión es que el campocorto de New York Mets es el máximo representante de Puerto Rico en las Grandes Ligas, un ganador de dos Guantes de Oro y cuatro Bates de Plata que viene de su cuarto año consecutivo en el top 10 de la votación para el MVP de la Liga Nacional.

