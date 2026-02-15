Francisco Lindor se une a los entrenamientos de los Mets tras su cirugía en la mano

Francisco Lindor se incorporó este domingo a los entrenamientos primaverales de los New York Mets pese a ser sometido durante la semana a una cirugía en su mano izquierda, procedimiento que le dará de baja al menos 6 semanas.

Aunque no será capaz de hacer actividades de béisbol durante todo el Spring Training, los metropolitanos están confiados en que el campocorto boricua esté en el lineup del manager Carlos Mendoza en el Opening Day de la temporada de 2026.

Lindor, cuatro veces ganador del Bate de Plata, acreedor de dos Guantes de Oro y otro de Platino, e invitado a cinco Juegos de Estrellas, dejó una línea ofensiva de .267/.346/.466 con 35 dobles, 31 jonrones, 86 carreras remolcadas y 31 bases robadas en el marco de la temporada de 2025, en la cual terminó décimo en las votaciones al MVP de la Liga Nacional.

Por ello, la salud del torpedero será cuidada al máximo por la directiva y cuerpo técnico de los Mets, que celebran no verlo uniformado con su selección en el Clásico Mundial con miras a tenerlo sano toda la temporada de 2026, la cual debe ser de reivindicación tras la decepción de la zafra pasada.

Francisco Lindor in Port St. Lucie pic.twitter.com/WH5lNAzLgL — SNY Mets (@SNY_Mets) February 15, 2026

"Siempre seré parte del equipo de Puerto Rico y los apoyaré desde la distancia... pero ahora mi prioridad es estar listo para ayudar a los Mets desde el primer día", dijo Lindor a la prensa tras salir del quirófano y saber que no estará en el Clásico Mundial de Béisbol.

Por su parte, David Stearns, Presidente de Operaciones de Béisbol de los Mets, explicó los siguientes pasos en la rehabilitación de Lindor, que estuvo compartiendo con el manager Carlos Mendoza y sus compañeros este domingo.

"Incluso con la cirugía, nos mantenemos optimistas de que Francisco estará de vuelta para el Día Inaugural (26 de marzo). El tiempo nos pone justo en el límite, pero confiamos en su capacidad de recuperación", explicó Stearns. "Francisco ha jugado con mucho dolor antes, pero llegó un punto en el que determinamos que lo mejor era ver a un especialista y resolver esto de inmediato para no arrastrarlo toda la temporada", aseguró.

Mendoza también se mostró optimista con la rápida recuperación del boricua, que hará lo que los Mets le digan durante los entrenamientos primaverales.

"Conociendo a Francisco, no apostaría en su contra. Es un tipo que ha jugado con dedos fracturados y problemas de espalda. Si él dice que hará lo posible por estar el 26 de marzo, yo le creo", dijo Mendoza.

