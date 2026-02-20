Ranking MLB: Los 10 mejores primera base de las Grandes Ligas en la temporada 2026

La cercanía del Opening Day de MLB implica tradicionalmente una escogencia de los jugadores que se cree tendrán mejor desempeño en la temporada, y esos análisis suelen hacerse posición por posición.

MLB Network hizo una selección de los mejores primera base y en su propuesta se consigue una mezcla interesante de veteranos que están en la elite y jóvenes talentos que van en ascenso.

Varios jugadores latinos están en la vanguardia de los inicialistas, y al menos en el top 10 no cuentan a los dos miembros de New York Yankees que se alternarán la posición, Ben Rice y Paul Goldschmidt.

10. Willson Contreras

Willson Contreras pasó de la receptoría a la primera base y ahora jugará con Boston | Katie Stratman-Imagn Images

Se sabía que en Boston estaban buscando un inicialista, a pesar de que Triston Casas debe estar listo para jugar en 2026 tras su trágica lesión del año pasado, y consiguieron a Willson Contreras. El venezolano de 33 años de edad llegó en un cambio desde St. Louis y viene de su cuarta temporada en cinco años con al menos 20 jonrones, además de alcanzar un tope personal con 80 carreras impulsadas.

9. Michael Busch

Chicago Cubs vio a Michael Busch tener una gran temporada en 2025 | Katie Stratman-Imagn Images

Su aporte para que los Cubs aseguraran la localía en la Serie del Comodín es apenas una de las cosas que ayudaron a Michael Busch a posicionarse entre los 10 mejores inicialistas del circuito. El jugador de 28 años de edad tuvo en 2025 su mejor temporada ofensiva, con topes personales en triples (5), jonrones (34) y remolcadas (90), promedios de .261/.343/.523, OPS de .866 y 25 dobles que le hicieron ganar algunos votos para el MVP.

8. Pete Alonso

Baltimore Orioles firmó a Pete Alonso en la agencia libre | Morgan Tencza-Imagn Images

Después de haber pasado los grandes momentos de su carrera con New York Mtes, Pete Alonso cambia de piel para la próxima temporada. Firmó un contrato de cinco años y $155 millones con los Baltimore Orioles, con quienes quiere instaurar una cultura ganadora. El “Oso Polar” tiene dos temporadas consecutivas jugando los 162 partidos, lideró la Liga Nacional en dobles con 41, conectó 38 jonrones y remolcó 126 anotaciones.

7. Yandy Díaz

El inicialista cubano de Tampa Bay Rays, Yandy Díaz, está entre los mejores de MLB | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

El infielder cubano de 34 años de edad que fue campeón bate en 2024 siempre está siendo mencionado en rumores de cambio, pero Tampa Bay Rays al final decide conservarlo. En 2025 Díaz jugó 150 partidos, su mayor cantidad en 9 temporadas y tuvo su segunda campaña con promedio de .300. Además es un defensor solvente que tiene la capacidad de jugar también en tercera base.

6. Rafael Devers

San Francisco Giants tiene a Rafael Devers en la primera base | Robert Edwards-Imagn Images

Devers está decidido a pasar la página de su tormentosa salida de los Red Sox y concentrarse en su objetivo de llevar a los San Francisco Giants a la postemporada. El dominicano tuvo en 2025 su primera temporada completa como inicialista y terminó con sólo dos errores. Ofensivamente sumó 35 jonrones, 33 dobles y 109 carreras impulsadas.

5. Vladimir Guerrero Jr.

En Toronto Blue Jays se alegraron de ver llegar a Vladimir Guerrero Jr. en buena forma física | Jonathan Dyer-Imagn Images

El dominicano –ganador de un Guante de Oro- al fin consiguió su extensión de contrato y fue clave para que los Blue Jays llegaran hasta la Serie Mundial, pero ya advirtió que va por más. Guerrero conectó de inmediato con el nuevo jugador de Toronto, el japonés Kazuma Okamoto, y llegó en buena forma física al campamento de primavera con la esperanza de mejorar sus números de 2026 (.292/.381/.467, OPS de .848, 23 jonrones, 34 dobles, 84 remolcadas).

4. Bryce Harper

Philadelphia Phillies mudó definitivamente a Bryce Harper a la inicial | Eric Hartline-Imagn Images

Philadelphia Phillies mudó a Bryce Harper dese el jardín derecho a la primera base en 2024, con la intención de preservarlo de las lesiones. Eso no ha evitado que tenga problemas físicos, pero al menos ha logrado jugar más partidos por temporada. El astro dos veces ganador del MVP está sorprendido por el hecho de que el presidente del equipo insinuara que tal vez dejó de ser un jugador de élite.

3. Matt Olson

Atlanta Braves tiene a un bateador consistente y un buen defensor en Matt Olson | Jordan Godfree-Imagn Images

El top 3 de los primera base de las Grandes Ligas tiene guardado un lugar para el jugador de Atlanta Braves, que terminó la campaña de 2025 con un WAR de 6.0 y un DRS de +17, de acuerdo con estadísticas del portal de MLB. Olson tiene cuatro temporadas en fila jugando los 162 partidos de la ronda regular y en 2025 dio 29 jonrones, remolcó 95 carreras y lideró la Liga Nacional con 41 dobles, además de ganar su segundo Guante de Oro.

2. Nick Kurtz

Athletics vio a Nick Kurtz ganar el Novato del Año | Charles LeClaire-Imagn Images

Es una sorpresa ver en el segundo lugar de este ranking a Nick Kurtz, el joven jugador de los Athletics que fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana en 2025. Kurtz, de 22 años de edad, es un bateador zurdo que conectó 36 cuadrangulares en su año de debut en MLB, además de dar 26 dobles y remolcar 86 carreras. Dejó promedios de .290/.383/.619 y OPS de 1.002 y lideró a los inicialistas de la Americana en errores con 10.

1. Freddie Freeman

Los Angeles Dodgers tienen al mejor primera bas de MLB: Freddie Freeman | Kiyoshi Mio-Imagn Images

Freeman no jugará el Clásico Mundial de 2026 para concentrarse en su temporada con los Dodgers. En el Spring Training dijo cuáles son sus planes: explicó que piensa jugar hasta los 40 años de edad, que busca los 3.000 hits y que quiere retirarse con el uniforme de Los Angeles, con el que ha celebrado dos conquistas de la Serie Mundial.

Más noticias sobre MLB