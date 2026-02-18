Ranking MLB: 5 favoritos al MVP de la Liga Nacional en la temporada 2026

Cada temporada de MLB abre una nueva conversación sobre quiénes arribarán a la Serie Mundial, pero también qué peloteros dominarán las principales estadísticas tanto en la Americana como en la Liga Nacional, lo que podría traducirse en la disputa del MVP en cada circuito.

Por su parte, pocas veces el debate en relación al Jugador Más Valioso llega tan cargado de nombres ilustres y argumentos sólidos como en la previa al 2026. Vale recordar que la prestigiosa distinción se entrega no sólo al pelotero que impacta con números; también al que influye en el éxito de su conjunto en la ronda regular.

Con varias escuadras aspirando a meterse en octubre y estrellas en pleno apogeo, estos cinco peloteros parten como principales candidatos al MVP en una Nacional que presentará un escenario fascinante y en el que brillará el poder, la calidad ofensiva, alguna luminaria de dos vías, la narrativa mediática y el peso de sus equipos.

5. Rafael Devers | San Francisco Giants

El cambio de Boston a San Francisco en junio pasado copó cualquier debate en relación a Devers. Es que el dominicano conectó 20 jonrones y remolcó 51 carreras en apenas 90 desafíos con la novena de la bahía californiana, números que proyectados a un curso completa lo colocan en la élite. De hecho, Raffy viene de sus mejores registros globales desde 2021, cortesía de 35 vuelacercas, 109 impulsadas y un sólido .372 de OBP, el mejor de su trayectoria.



Por consiguiente, si los Giants regresan a la postemporada tras cuatro años de ausencia y Devers se consolida defensivamente en primera base, este último es capaz de sumar una buena cantidad de votos de cara a la conquista del citado galardón.

4. Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies

Kyle Schwarber ya fue segundo en la lucha por el MVP de la Liga Nacional en 2025 | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Sus 187 cuadrangulares a partir del 2022 son la mayor cantidad de toda la Nacional, mientras que ha encabezado a dicha conferencia en jonrones en tres ocasiones desde dicho año, incluyendo los 56 del 2025 cuando fue segundo al Más Valioso.



Asimismo, los Phillies seguramente volverán a ser aspirantes a ingresar a la postemporada, por lo que la candidatura del ex Chicago Cubs cotizará alto a la hora de buscar posibles ganadores.

3. Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves

Cuando el venezolano está sano cambia la dinámica de cualquier compromiso, tal y de la forma que lo demostró en un 2023 en el que fundó el club 40-70 en vuelacercas y estafadas, redefiniendo el concepto de las cinco herramientas y llevándose el MVP.



Ahora, después de un período marcado por molestias físicas, parece que el jardinero de 28 años arribará plenamente recuperado al Opening Day, así que si Atlanta obtiene el siempre difícil Este del viejo circuito, el mediático pelotero subirá sus opciones de un nuevo premio individual.

2. Juan Soto | New York Mets

El beisbolista más caro del planeta ratificó en su primera experiencia en Queens que puede exhibir una versión integral, estableciendo marcas personales en cuadrangulares (43) y bases robadas (38), aunado a aportar notables 105 producidas y .396 de OBP.



Considerando que los Mets han vuelto a reforzarse en ofensiva y encima del montículo, argumentos que deberían ser suficientes para actuar en octubre, el talento generacional nacido en Santo Domingo debe volver, cuanto menos, a ser finalista a la máxima distinción de la Nacional, luego de dos terceros lugares corridos (uno de ellos en la Americana en 2024).

1. Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers

Shohei Ohtani buscará su tercer MVP de la Liga Nacional al hilo en 2026 | Rob Schumacher / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Para sorpresa de nadie, Ohtani sigue siendo considerado el número uno del planeta, y muchos ya lo ven como el GOAT de esta disciplina. No en vano, "Showtime" ha sido Más Valioso de las mayores cuatro veces en el lustro reciente, incluyendo las recientes dos en la conferencia vetusta, previo a ayudar a los Dodgers a ponerse el anillo de Serie Mundial en cada cada uno de dichos ejercicios.



Entretanto, lo que mantiene el favoritismo del japonés por encima del resto es su doble impacto, ya que junto a ser capaz de poner un 50-50 como en 2024 y superar las 100 remolcadas, estará desde el Día Inaugural en la rotación del manager Dave Roberts. En consecuencia, si la salud lo permite y los azules vuelven a playoffs, el ex Angels difícilmente no logre otra condecoración de este calibre.

