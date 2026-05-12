Ranking MVP Liga Americana: ¿Quiénes son los favoritos en la actualidad?

Apenas se ha jugado la cuarta parte de los juegos de la temporada regular de MLB en 2026, pero ya están empezando a perfilarse candidatos para los principales premios.

En la Liga Americana hay dos compañeros de los New York Yankees, el inicialista Ben Rice y el capitán Aaron Judge, dejando marcas históricas y asomándose como rivales por el premio al Jugador Más Valioso.

Pero los hombres de poder del conjunto del Bronx no son los únicos contendientes que presentan credenciales en este comienzo de la campaña, y hay algunos candidatos interesantes. Incluso uno de ellos podría dar la sorpresa y echar por tierra con cualquier pronóstico.

1. Aaron Judge

Después de un muy frío comienzo de temporada, el capitán de los Yankees ya está en su ritmo ofensivo habitual. Tiene 18 hits en sus últimos 15 juegos, con siete cuadrangulares, 13 carreras impulsadas y promedios de .333/.455/.796. Esos números le permitieron ponerse al frente de los jonroneros de la Liga Americana con 16 y ocupa el segundo lugar entre los mejores remolcadores, con 30 fletadas. Su OPS ya está en 1.036. Judge tiene cinco Bates de Plata y tres premios MVP, dos de ellos en campañas consecutivas.

2. Ben Rice

En Nueva York temblaron cuando se lastimó la mano y se perdió un par de días, porque en 2026 Rice no ha hecho más que confirmar la buena decisión de los Yankees de asignarle la titularidad de la primera base. Es el líder entre los bateadores de la Liga Americana en slugging (.696) y OPS (1.113), su average de .312 es el sexto mejor y su OBP de .417 ocupa el cuarto lugar. Además tiene 13 jonrones (tercero) y 29 remolcadas (igualado en el tercer lugar). Cargó con la responsabilidad de la producción ofensiva del Bronx mientras Judge se recuperaba.

3. Yordan Álvarez

En el terrible comienzo de temporada de los Houston Astros, el slugger cubano Yordan Álvarez ha sido lo más destacado. El jugador de 28 años de edad tiene una línea ofensiva de .314/.416/.628 con OPS de 1.044 y aparece entre los líderes en cuadrangulares (tercero con 13) y carreras impulsadas (también tercero, con 29). Además ocupa un lugar en el top 10 en dobles entre los bateadores de la Liga Americana con sus 10 batazos de dos bases y es segundo en hits con 49.

4. Shea Langeliers

Ver a los Athletics al comando de la tabla en la División Oeste ha sorprendido a todos y buena parte del crédito es para Shea Langeliers, su receptor de 28 años de edad que ha sido el líder ofensivo del equipo. Langeliers, un bateador derecho que está en su quinta temporada en las Grandes Ligas, tuvo un explosivo comienzo y ha mantenido la consistencia. Aparece al frente de dos departamentos: el de hits con 50 y el average, con .336, pero además es tercero en bases totales (92), quinto en anotadas (28), sexto en jonrones (11) y tiene 22 carreras impulsadas con OPS de 1.011.

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