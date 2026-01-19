Los récords imposibles de romper de los New York Yankees

Los New York Yankees son el equipo más popular de las Grandes Ligas, gracias a los 27 títulos conquistados, algo que ningún otro equipo ha logrado. Es uno de los conjuntos fundadores de la Liga Americana y son dueños de varios récords en la MLB.

Aunque en la actualidad pasan por una racha negativa, tras no poder alcanzar el título desde la campaña 2009, los Yankees siguen siendo sinónimo de tradición, grandeza y triunfos. Volvieron a la Serie Mundial en 2024, pero no pudieron ante los Dodgers en esa definición del campeonato.

En la actualidad sus principales figuras son Gerrit Cole, Anthony Volpe, Jazz Chisholm Jr. y su capitán, Aaron Judge. Pero en el pasado, otras leyendas contribuyeron para que en los libros de récords y hazañas los Yankees estén en las principales categorías.

A continuación, en Sports Illustrated en español repasamos los récords más impresionantes en la historia de los New York Yankees.

10. Más campeonatos con 27

Los Yankees son el equipo con más dominio y por amplia diferencia en las Grandes Ligas. Tienen 27 campeonatos, una cifra que permanecerá como la más alta en cuanto a títulos se refiere por mucho tiempo, ya que el segundo lugar lo ocupan los Cardinals con 11. Los Athletics, Red Sox y Dodgers tienen 9 títulos. La brecha que existe entre los Yankees y sus perseguidores es muy grande, así que será difícil verse igualados en este apartado histórico.

9. Más títulos consecutivos con 5

Yogi Berra fue clave en los cinco títulos consecutivos de los Yankees | Bettmann/GettyImages

Los Yankees no solo son el equipo más ganador en las Grandes Ligas, sino que también tienen una impresionante racha de cinco conquistas al hilo, entre 1949 y 1953. Joe DiMaggio, Yogi Berra, Mickey Mantle y Whitey Ford fueron los protagonistas de esa seguidilla, dirigidos por Casey Stengel. Mostraron su dominio en la Liga Americana e hicieron historia, algo que podría repetirse en el presente con los Dodgers, que ya tienen dos títulos consecutivos.

8. Más apariciones en Serie Mundial con 41

Los Yankees homenajearon recientemente al equipo campeón de 2009 | Icon Sportswire/GettyImages

Los Yankees son el equipo con más participaciones en la Serie Mundial, conocida también como el Clásico de Otoño y de esas 41 ocasiones que han peleado por el título, han ganado 27. No van a la misma desde 2024, cuando cayeron en cinco compromisos contra los Dodgers y no alzan un título desde 2009, en una de las sequías más importantes en la historia de la organización radicada en el Bronx.

7. Récord individual de jonrones en la Liga Americana

Judge conectó 62 cuadrangulares en la temporada 2022 | Newsday LLC/GettyImages

El récord individual de jonrones para una temporada está en poder de Aaron Judge, el actual capitán de los Yankees, quien conectó 62 jonrones en el 2022. Casualmente superó a otra leyenda de los Yankees, Roger Maris, quien tuvo en su poder este récord desde 1961, cuando conectó 61 jonrones. Judge ha demostrado que es uno de los mejores bateadores de la actualidad en las Grandes Ligas y tiene varios récords en el conjunto de Nueva York.

6. Más victorias en una temporada con 114

Derek Jeter era parte del equipo de 1998 | Doug Pensinger/GettyImages

El equipo de 1998 de los Yankees tiene un puesto privilegiado en la historia del equipo, ya que lograron el récord de más victorias en una ronda regular con 114, una cifra que seguramente permanecerá por muchos años como un récord en el beisbol. Derek Jeter, Andy Pettitte, Mariano Rivera, Jorge Posada y compañía formaban parte de ese histórico equipo.

5. Temporadas consecutivas con récord ganador con 32

Los Yankees son el único equipo en la MLB que han tenido 32 temporadas consecutivas con récord positivo en cuanto a victorias y derrotas se refiere. Es, además, la racha vigente más larga en el deporte estadounidense, incluyendo ligas como la NBA, la NFL, la NHL, MLS, entre otras grandes instituciones deportivas. Cuesta creer que otros equipos puedan lograr la misma hazaña.

4. Más jugadores en el Salón de la Fama

Mariano Rivera fue seleccionado al Salón de la Fama en 2019 | Alex Trautwig/GettyImages

Los Yankees han tenido una constelación de estrellas a lo largo de su historia y están bien representados en el Salón de la Fama de Cooperstown, con 52 jugadores y 11 managers en sus filas. Derek Jeter fue el más reciente en ser exaltado en 2020 y Mariano Rivera, que llegó al templo de los inmortales un año antes, es el único jugador en la historia en ser electo de forma unánime.

3. Récord de jonrones en la Serie Mundial

Mickey Mantle es una de las leyendas de los Yankees | Bettmann/GettyImages

Mickey Mantle es una de las leyendas más importantes en la historia de los Yankees, sobre todo por su contribución en postemporada. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown logró 18 jonrones en su carrera en la Serie Mundial, una cifra algo insólita para los tiempos recientes.

2. Jonrones en un solo juego con 9

Ningún otro equipo ha conectado más jonrones en un solo compromiso como los Yankees lo hicieron en marzo de 2025, en un compromiso ante los Milwaukee Brewers. A lo largo de su historia, el equipo del Bronx se ha caracterizado por tener jugadores de poder y varios de ellos están entre los máximos jonroneros en la historia de la MLB.

1. Único inmortal unánime

Mariano Rivera, de gran carrera con los Yankees, es el único jugador en la historia en ser seleccionado al Salón de la Fama de Cooperstown de forma unánime. Su extraordinario comportamiento dentro y fuera del campo fue reconocido por la Asociación de Escritores del Beisbol, ya que todos le dieron su voto. Es considerado el mejor cerrador en la historia de las Grandes Ligas.

Más sobre la historia de los Yankees