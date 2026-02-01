Red Sox cambian al relevista Jordan Hicks a los Chicago White Sox

Los Chicago White Sox adquirieron este domingo al relevista Jordan Hicks y al prospecto del pitcheo David Sandlin en un cambio con los Boston Red Sox, que recibieron a la también promesa Gage Ziehl, según informó a Mark Feinsand de MLB.com.

Los Red Sox también enviarán 8 millones de dólares a los patiblancos para ayudar a cubrir los 24 millones de dólares restantes en el salario de Hicks correspondientes a 2026 y 2027, según informó Will Sammon de The Athletic.

Hicks ganará 12.5 millones de dólares en la temporada de 2026 y la misma suma en la campaña de 2027, alistándose para entrar en la agencia libre en 2028.

El derecho, de 29 años de edad, dejó una efectividad de 6.95, con un FIP de 4.35, WHIP de 1.66 y 7.8 ponches por cada nueve entradas en 67.1 innings (nueve aperturas) entre los Red Sox y los San Francisco Giants la temporada pasada, en lo que fue la peor campaña de sus siete años de carrera.

White Sox reportedly acquire RHPs Jordan Hicks and David Sandlin from Red Sox for RHP Gage Ziehl, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/Zz4todC5vB — MLB (@MLB) February 1, 2026

Ahora Hicks espera ver un renacer desde lo estadístico en un equipo que está en plena reconstrucción y que se ha reforzado bien en esta temporada muerta. Hasta la fecha los patiblancos han sumado a Luisangel Acuña y Truman Pauley en el cambio con los Mets por Luis Robert Jr.; firmaron a la estrella japonesa Munetaka Murakami con un contrato de 2 años y $34 millones, y también han acordado con Seranthony Domínguez (2 años y $20 millones), Austin Hays, Anthony Kay y Sean Newcomb.

Hicks, por su parte, llega a Chicago después de ser una de las piezas que recibió Boston en el canje por Rafael Devers en junio de 2025. El lanzador de 29 años ha trabajado mayormente como relevista a lo largo de su carrera en la gran carpa, antes de una breve transición a abridor tras firmar un contrato de 4 años y 44 millones de dólares con los Giants en 2024.

Sandlin, quien acompaña a Hicks en el cambio, fue el prospecto número 8 del sistema de ligas menores de Boston en 2025, según MLB Pipeline. El derecho dejó una efectividad de 4.50 con 9.1 ponches por cada nueve entradas en 106 innings (14 aperturas) entre Doble A y Triple A en 2025.

¿Qué ganaron los Red Sox con el cambio?

Los Red Sox, además de ahorrarse el contrato de Hicks y aligerar la nómina, reciben a Ziehl, el prospecto número 14 de los Medias Blancas. Tuvo una efectividad de 4.12 con 90 ponches en 107 innings (21 aperturas) repartidos entre tres niveles de ligas menores en 2025.

Más noticias sobre los Boston Red Sox