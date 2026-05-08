Red Sox inscriben a Roman Anthony en la lista de lesionados por un esguince de muñeca

Los Boston Red Sox anunciaron el jueves que su jardinero estelar, Roman Anthony, fue inscrito en la lista de lesionados debido a un esguince en la muñeca. Todo esto antes del primero de cuatro juegos ante los Tampa Bay Rays.

El poderoso bateador zurdo no apareció en la alineación de Boston, en la derrota 8-4 ante Tampa Bay. En su lugar estuvo Jarren Duran, quien ocupó el puesto de jardinero izquierdo y primer bate en la alineación del manager interino Chad Tracy.

En el movimiento de Anthony, el receptor Mickey Gasper fue ascendido desde Triple A. Puede jugar en el infield y es un jugador polivalente que ayudará a los Red Sox mientras Anthony se recupera de esta lesión menor.

Anthony también había pasado por problemas en la espalda hace dos semanas, pero hasta ahora ha disputado 30 de los 38 compromisos que ha disputado Boston en la campaña. En 109 turnos al bate, el jardinero tiene una línea ofensiva de .229/.354/.321 con un jonrón y cinco carreras impulsadas.

El jardinero viene de ser tercero en la votación al Novato del Año en 2025. Anthony dejó .292 de promedio, con 8 jonrones y 32 carreras impulsadas en 71 compromisos, con 4 bases robadas, 40 boletos y 84 ponches.

Con 22 años de edad, Anthony parece tener el camino para convertirse en una estrella en las Grandes Ligas, pero en esta temporada le ha faltado consistencia. Tiene apenas 7 extrabases en 130 apariciones al plato, números que debe mejorar si quiere establecerse en la MLB.

Los Red Sox no informaron una fecha de regreso para Anthony, pero este tipo de lesiones suelen tener un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas, dependiendo del grado del esguince sufrido.

Los Red Sox han tenido un primer tramo de la temporada con muchos problemas y se evidencia con el último lugar que ostentan en el Este de la Liga Americana con récord de 16 victorias y 22 derrotas.

Tras un inicio de 10 y 17, la gerencia de Boston decidió despedir al manager Alex Cora junto con todo su staff técnico, algo que sorprendió al mundo del béisbol. Ahora a esa larga lista de noticias negativas se suma la lesión de Anthony.

Anthony participó con el Team USA en el pasado Clásico Mundial de Béisbol y es uno de los mayores talentos emergentes en el beisbol de la MLB.

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