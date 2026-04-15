Red Sox está en el último lugar del Este de la Liga Americana: ¿Qué pasa con el equipo de Boston?

Antes del Opening Day de la temporada de 2026 en MLB, los Boston Red Sox apuntaban a tener la mejor rotación de todo el circuito y con eso sus seguidores se veían favoritos.

No ha resultado así, y en este momento ocupan el último lugar en su división, con seis derrotas en 10 partidos y un diferencial de carrera de -13. Entre todos los problemas que ha confrontado el equipo dirigido por Alex Cora (y que incluye errores defensivos) está principalmente el pitcheo abridor.

El as de los Red Sox, Garrett Crochet, acaba de ser vapuleado y con ello la efectividad colectiva de la rotación subió a 5.27, la tercera peor de las Grandes Ligas. Pero hay mucho más por lo que deben preocuparse.

Boston Red Sox ace Garrett Crochet was absolutely ambushed tonight by the Minnesota Twins, and suffered the worst start of his career:

1.2 innings

9 hits

11 runs

10 earned runs

3 walks

0 strikeouts.

Twins 11, Red Sox 0 (3rd inning). — Bob Nightengale (@BNightengale) April 14, 2026

¿Qué bateadores de los Red Sox han estado fríos?

Basta decir que sólo un jugador de la alineación titular de Alex Cora batea sobre .300 y cinco están por debajo del promedio de .200. El receptor venezolano Carlos Narváez tiene ocho hits en 12 juegos, sin extrabases ni remolcadas. Marcelo Mayer y Roman Anthony apenas han aportado tres carreras impulsadas y hay sólo un bateador -Wilyer Abreu- ha conectado al menos 20 hits.

¿Qué bateadores de Boston han aportado a la ofensiva?

El mejor bateador de los Red Sox es el venezolano Willson Contreras, a quien trajeron en un cambio en el receso de temporada y que ahora está confrontando problemas físicos. Es, junto a Abreu, dueño de la mayor cantidad de jonrones en el equipo con 3 y también aparece como el segundo mejor remolcador. Su línea es de .298/.444/.491 con OPS de .936.

Abreu es quien tiene mejores promedios (.333/.380/.561, OPS de .941) y el veterano Trevor Story es quien suma más carreras fletadas con 12.

¿Cómo están los jugadores de Red Sox en los lideratos colectivos?

Colectivamente, los promedios de los bateadores de los Reds Sox están por debajo de la media, en el puesto 17, con .233/.316/.347 y el OPS de .663 es el número 23 entre los 30 equipos de la liga. Sus 11 jonrones son la segunda peor cantidad del circuito y han anotado 73 carreras (puesto 17).

En el pitcheo tampoco lucen bien. Su efectividad colectiva es de 4.52, que ocupa el puesto 23 en toda las Grandes Ligas, y en su rotación sólo uno de los lanzadores está por debajo de 3.00, Connelly Early con 2.63. Crochet es el peor, con 7.58 y líder de la Liga Americana con 16 carreras limpias permitidas.

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