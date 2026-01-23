Renta de suites en el Dodger Stadium: Los detalles de una experiencia VIP exclusiva

Con sus 56.000 espectadores, el Dodger Stadium es uno de los recintos más emblemáticos del béisbol universal; mismo que no sólo destaca por su historia, también por la experiencia premium que ofrece a través de sus suites.

Por si fuera poco, el parque de pelota en cuestión es la casa de los bicampeones defensores de MLB, Los Angeles Dodgers, un factor que incrementa notablemente el interés por vivir los juegos desde zonas exclusivas y con servicios de alto nivel.

Asistir a un partido en el feudo californiano y disfrutarlo desde una suite VIP combina espectáculo deportivo con comodidad, privacidad y atención personalizada, convirtiéndose en una opción cada vez más demandada.

¿Qué ventajas tiene acceder a las suites del Dodger Stadium?

Las suites del Dodger Stadium lucen diseñadas para proveer una experiencia VIP completa, dado que cuentan con asientos privados y excelente visibilidad del campo, igual que áreas interiores climatizadas, pantallas de alta definición y servicio de alimentos y bebidas.

Asimismo, estos palcos permiten disfrutar del encuentro del bate y el guante en un ambiente muy exclusivo, ideal para grupos corporativos, patrocinantes de la escuadra azul, celebraciones especiales o aficionados que buscan confort sin renunciar a la emoción de la MLB.

Otro punto a favor a la hora de adquirir un pase para una suite en el recinto de los Dodgers es el acceso preferencial y, en muchos casos, la posibilidad de reservar una plaza de estacionamiento.

¿Cuánto cuesta un boleto para un juego de la temporada 2026 en las suites del Dodger Stadium?

El precio varía según el rival, ubicación y capacidad del palco, así como la fecha del duelo, agregando que dichas suites están habilitadas para grupos de entre 12 y 20 personas.

Precio: de $4.000 a $15.000 según ubicación y capacidad de la suites, más la fecha y el rival del partido.

El Dodger Stadium muestra boletos muy exclusivos y costosos | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cuánto cuesta un abono para la temporada 2026 en las suites del Dodger Stadium?

Para los aficionados o empresas que buscan una presencia constante durante la venidera campaña de Grandes Ligas en el feudo de los Dodgers, los abonos en suites representan una inversión mayor, pero con beneficios exclusivos.

Precio: de $250.000 a $1.000.000 según la ubicación y el tamaño de la suites.

¿Cómo conseguir boletos y abonos para las suites del Dodger Stadium?

La forma más segura de adquirir boletos o abonos para las suites del Dodger Stadium es a través del departamento oficial de ventas premium del poderoso equipo de Los Angeles.

De igual forma, existen plataformas especializadas en hospitalidad deportiva que ofrecen paquetes certificados, aunque se recomienda reservar con anticipación, especialmente considerando la popularidad de dicha franquicia y su estatus como campeona defensora de Major League Baseball.

Más sobre Los Angeles Dodgers