República Dominicana también apalea a Israel y clasifica a los cuartos de final del Clásico Mundial

Fernando Tatís Jr. se estrenó en el Clásico Mundial sacando la bola, y con las bases llenas, mientras que Brayan Bello lanzó sólidas cinco entradas, para que República Dominicana también apaleara a Israel, 10-1, aunado a certificar su pase a los cuartos de final del citado evento.

En efecto, el joven astro de los San Diego Padres empujó un total de seis rayitas, incluyendo su grand slam en la baja del segundo inning, apuntalando a una novena merenguera que totalizó 34 anotaciones a favor en sus tres juegos iniciales del certamen, ratificándose como la ofensiva de mayor impacto hasta el momento.

A Tatís Jr., cuyo batazo de cuatro bases ante el abridor de los israelís, Ryan Prager, salió a 104.9 millas y superó los 400 pies, lo secundó en el ataque dominicano Oneil Cruz, quien en sustitución de Julio Rodríguez descargó su segundo vuelacerca del Clásico Mundial y completó dos imparables y tres anotadas en dos turnos oficiales.

Por su parte, Bello, ascendente brazo de Boston Red Sox en MLB, lució intraficable encima del box al solamente permitir un jonrón solitario de Spencer Horwitz en la baja de la cuarta, aunado a ponchar a siete toleteros del combinado europeo.

Se definen los clasificados a cuartos de final del Clásico en el Grupo D

La victoria de Quisqueya versus el conjunto europeo no sólo trajo consigo su clasificación a la siguiente etapa del Clásico; también la de una Venezuela que sin tener que enfrentar a Nicaragua más tarde, ya se ve en la ronda de los mejores ocho países.

Es que Israel y Países Bajos ya poseen dos derrotas, y ambas contra la selección sudamericana, así que suponiendo que esta última (2-0) cayera a manos de Nicaragua, y ante Dominicana el miércoles, terminaría con registro de 2-2, pero ganando el duelo directo versus los dos europeos; eso asumiendo que alguno de estos también finaliza el Grupo D con foja nivelada en cuatro choques.

Oneil Cruz with an absolute LASER into the right field stands!



115.8 MPH exit velocity 😱 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/A0Bwfkb0ME — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

¿Quién sería el rival de República Dominicana en cuartos de final del Clásico Mundial?

En consecuencia, el encuentro del miércoles entre quisqueyanos y venezolanos, también en el feudo de los Miami Marlins, servirá para que el ganador asegure el primer lugar del segmento y rivalice en los cuartos del WBC contra Corea del Sur, quien quedó segundo en el Grupo C por detrás de la poderosa Japón.

De ese modo, el perdedor del cotejo entre las dos novenas latinoamericanas tendrá un cruce durísimo versus los propios campeones defensores del Clásico Mundial; es decir, los liderados por el astro de dos vías Shohei Ohtani.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol