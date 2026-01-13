República Dominicana en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

El paso de la representación de República Dominicana por la historia del Clásico Mundial ha dejado un sabor agridulce entre sus seguidores. Siendo la mayor potencia latina en el béisbol de MLB, no es de extrañar que se hayan presentado con un equipo lleno de estrellas a cada una de las ediciones del torneo y tampoco sorprende que sean tradicionalmente contados entre los favoritos a alzar el trofeo.

Y aunque tienen la satisfacción de haber sido campeones (los primeros y únicos latinoamericanos con ese honor), también han sufrido dolorosas decepciones. Dos veces, incluso, se han quedado eliminados en la primera fase. Eso les sucedió en 2023, cuando estaban llamados a ser líderes de su grupo y se marcharon mucho antes de lo esperado por analistas y aficionados.

En la edición de 2026 -que se disputará del 4 al 17 de marzo- los quisqueyanos vuelven a presentar un equipo legendario, comandado por el astro de los New York Mets Juan Soto -entre otras luminarias- y dirigido por Albert Pujols, y jugarán en Miami como parte del Grupo D junto a Venezuela, Israel, Nicaragua y Países Bajos.

#TBT to 2013 when Fernando Rodney shut the door and the Dominican Republic secured its first World Baseball Classic title. 🏆 pic.twitter.com/R8kMAOvbw3 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) January 19, 2023

¿Cuál fue su mejor actuación?

República Dominicana se quedó en semifinales en la edición de 2006 y tanto en 2009 como en 2023 fueron eliminados en la primera ronda. En 2017 consiguieron avanzar a la segunda fase del torneo, pero cayeron ante Puerto Rico y Estados Unidos para quedarse sin opción de reeditar su título.

En 2013 fue su mejor presentación, al hacer historia en el AT&T Park de San Francisco como el primer equipo que se coronó de forma invicta. Ese día, 19 de marzo, quedó marcado para siempre en la memoria de los aficionados dominicanos y no sólo por la alegría de ser los primeros latinos en coronarse en el Clásico, una fiesta que invadió las calles del país. También escribieron un nuevo capítulo en la rivalidad con Puerto Rico, sus víctimas en la final con marcador de 3-0. Robinson Canó fue el MVP de esa edición y Tony Peña fue el manager campeón.

Las leyendas de República Dominicana en el Clásico Mundial

No es exagerado decir que una parte importante de la realeza del béisbol ha vestido el uniforme dominicano en los últimos 20 años, en las cinco ediciones que se han disputado del Clásico Mundial.

En el pasado han tenido a miembros del Salón de la Fama como David Ortiz y Adrián Beltré, a uno que tiene un lugar asegurado en Cooperstown como Albert Pujols y a jugadores que han sido estrellas en las Grandes Ligas como Robinson Canó, Edwin Encarnación, Fernando Rodney, Nelson Cruz (el actual gerente de la selección), Miguel Tejada, José Reyes y muchos más.

Entre los astros que actualmente le dan brillo a la escuadra de República Dominicana están Juan Soto, Fernando Tatís Jr., Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, José Ramírez, Julio Rodríguez, Ketel Marte y el ganador del Cy Young Sandy Alcántara.

Robinson Canó (derecha) jugó las primeras 5 ediciones del Clásico | Al Bello/GettyImages

¿Qué posibilidades tiene República Dominicana en el Clásico Mundial de 2026?

Soto, Guerrero Jr., Machado, Tatís Jr., Junior Caminero, Geraldo Perdomo y compañía ya han confirmado su participación en el equipo de 2026 para el Clásico y Pujols llega con el aval de haber sido campeón en una Serie del Caribe. Sin embargo, los pronósticos no muestran a la escuadra de República Dominicana jugando la final del 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami.

De acuerdo con las casas de apuestas y los análisis hechos con herramientas de Inteligencia Artificial, las probabilidades de los quisqueyanos de volver a ser campeones en el Clásico Mundial son de 15%. Es la tercera probabilidad más alta, después de los grandes favoritos: Estados Unidos y Japón.

