Los resultados de los rayos X de Ronald Acuña Jr. tras el pelotazo ante Nationals

Los aficionados de los Atlanta Braves recibieron buenas noticias sobre su principal estrella, Ronald Acuña Jr., quien había recibido un pelotazo contra los Washington Nationals que pudo comprometer su temporada.

Sin embargo, los resultados de los rayos X resultaron negativos, lo que significa que no hay fractura en su mano izquierda y podrá seguir custodiando el jardín derecho en los próximos encuentros del equipo de Georgia.

Durante el primer encuentro entre los Nationals y los Braves, Acuña Jr. fue golpeado en par de oportunidades por el abridor Jake Irvin. Primero recibió un bolazo en el protector que utiliza en el codo, en el cuarto inning, y luego en el sexto fue impactado en su mano izquierda.

Ronald Acuña Jr. left the game after he was hit by this pitch.



The Braves announced that X-rays were negative and he is day-to-day pic.twitter.com/gjoBvo6d07 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 21, 2026

"Los rayos X que le realizaron a Ronald Acuña Jr. después de los pelotazos que recibió en el juego de esta noche salieron negativos, informan los Braves", dijo el periodista Daniel Álvarez.

Acuña Jr. no ha tenido el inicio de campaña que todos esperaban. El jardinero batea para .254, con apenas un cuadrangular y 5 carreras impulsadas. Ha conseguido 4 bases robadas y ha sido capturado en 3 oportunidades durante la temporada.

Los Bravos le ganaron 9-4 a los Nationals en Washington. El manager de los Braves, Walt Weiss, confirmó que el venezolano estaba bien. “Ronnie está bien”, dijo Weiss. “Los rayos X fueron negativos. Estará bien”.

Los compañeros de Acuña Jr., entre ellos Matt Olson, se preocuparon por la situación, entendiendo que el venezolano ha pasado por muchas lesiones en su carrera.

Los rayos X que le realizaron a Ronald Acuña Jr. después de los pelotazos que recibió en el juego de esta noche salieron negativos, informan los @Braves.



No tiene fractura.



Está día a día. — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) April 21, 2026

“No quieres que te golpeen en la mano o en el codo”, dijo Olson a MLB.com. “Si recibes algo en la espalda o la pierna, es fácil de sacudir. Pero hay muchos huesos pequeños en la mano”.

Acuña Jr. no empezó la temporada pasada con los Braves por la segunda operación de rodilla a la que ha sido sometido en su carrera. Este año ha sido acompañado por la salud, pero hasta ahora no ha tenido el desempeño de su recordado año de 2023, cuando ganó el MVP de la Liga Nacional después de convertirse en el primer pelotero con una temporada con 40 o más jonrones y 70 o más bases robadas.

El jardinero participó con Venezuela en el Clásico Mundial y tuvo una excelente actuación, ayudando a su país a ganar por primera vez el torneo, derrotando al claro favorito, Estados Unidos, en la final del certamen.

Más contenido de Ronald Acuña Jr.