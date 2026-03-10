El retador mensaje del manager de México Benjamín Gil a Estados Unidos

Estados Unidos se mantuvo invicto en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol tras imponerse 5-3 a México en el Daikin Park de Houston, en un desafío que comenzó con dominio de la selección de las barras y las estrellas, pero terminó con una fuerte reacción del combinado dirigido por Benjamín Gil, que incluso dejó el empate a un swing de distancia.

La ofensiva del manager Mark DeRosa tomó el control temprano de las acciones en la tercera entrada, gracias a jonrones del capitán Aaron Judge, de dos rayitas, y del prospecto de Boston Red Sox, Roman Anthony, de tres anotaciones, que amplió la ventaja 5-0.

Sin embargo, México no bajó los brazos. Con paciencia en el plato y presión constante sobre el pitcheo estadounidense, los aztecas comenzaron a recortar la diferencia de forma gradual, cortesía de dos carreras en la alta de la sexta y una en la octava, al margen de quedarse cortos en el cómputo general del juego, y de llegar a tener la del empate en el home con dos outs, generando tensión en el estadio de los Astros y obligando al bullpen de DeRosa a cerrar con precisión.

Mexico manager Benji Gil thinks Mexico would beat the US in the WBC Championship game 👀🇲🇽 pic.twitter.com/9WD1DkIloD — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 10, 2026

Pese al resultado adverso, Benji Gil destacó en conferencia de prensa el carácter mostrado por sus peloteros tras el complicado inicio de choque. “Fue admirable. Enfrentando a uno de los dos mejores pitchers del mundo (Paul Skenes), a un tremendo lineup y nadie se rindió. Todo el mundo siguió peleando y nos quedamos a un swing de empatar el partido, ¿verdad? Entonces, sí, orgulloso de ellos”.

El nacido en Tijuana agregó que, aunque la caída duele, el desempeño de su selección dejó sensaciones positivas. "Es raro que una derrota te deje un buen sabor de boca. Claro que quería ganar, pero me enseñó muchísimo sobre nuestro equipo y me entusiasma mucho para lo que viene”.

La nación latinoamericana ahora quedó con registro en 2-1 en este Clásico Mundial cuando aún le resta un compromiso clave, el miércoles frente a Italia, que de ganarlo la clasificará hacia los cuartos de final. De hecho, esa sería la única vía para que los pupilos del estratega de 53 años vuelvan a medirse, quizás más adelante, con el Team USA.

“Espero que volvamos a jugar contra Estados Unidos. Eso sería algo grande. Sí, quiero enfrentarlos más que cualquier otra cosa en el mundo”, aseguró Gil.

