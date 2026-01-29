Ronald Acuña Jr. fue confirmado para jugar con Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Ronald Acuña Jr. vestirá la camiseta de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, después de que MLB anunciara que el jugador de los Atlanta Braves va a estar con el equipo de su país, silenciando un poco las especulaciones que había con el MVP de la Liga Nacional en 2023.

Con respecto al equipo venezolano habían muchas dudas, sobre todo con los reportes que indicaron en días recientes que informaron que Jesús Luzardo ni José Altuve iban a estar con el conjunto dirigido por Omar López en el torneo que inicia en marzo.

Acuña Jr. se suma así a su segundo Clásico, después de su buena actuación en 2023. El jardinero está llamado a liderar al equipo venezolano, siendo un jugador que combina el poder, con la velocidad y la buena defensa.

El venezolano de los Braves, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cuatro invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 93 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Cabe recordar que comenzó la campaña en la lista de lesionados, por la segunda operación de rodilla a la que se sometió en su carrera. Aunque siempre hay temor por la salud de Acuña Jr., su deseo desde un principio era representar a Venezuela.

El jugador viene de actuar en su país con Tiburones de La Guaira, con 4 jonrones, 12 carreras impulsadas y .358 de promedio en 16 compromisos disputados. Jugó hasta la ronda regular, ya que su equipo no clasificó a la postemporada y no se inscribió en la ronda de sustituciones para reforzar a otro conjunto en los playoffs.

García, Chourio y Abreu también fueron confirmados

Acuña Jr. se suma a Maikel García, de los Kansas City Royals, Jackson Chourio, de los Milwaukee Brewers, y Wilyer Abreu, de los Boston Red Sox, quienes también fueron anunciados este jueves como jugadores confirmados con Venezuela para el Clásico. El infielder y los jardineros jugarán su primer torneo y son parte del talento joven de la escuadra venezolana.

Venezuela ya había confirmado a Salvador Pérez como su capitán y hay reportes que indican que Andrés Giménez, Pablo López, Germán Márquez, Antonio Senzatela, Keider Montero y Eduardo Rodríguez también están en la lista del equipo vinotinto.

Los rosters serán publicados el próximo jueves 5 de febrero por parte de MLB. En el equipo venezolano aún están en dudas Ranger Suárez, que acaba de firmar con los Red Sox, y los agentes libres Luis Arráez y Eugenio Suárez.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol