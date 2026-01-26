Las últimas declaraciones de José Altuve sobre asistir con Venezuela al Clásico Mundial

La selección de Venezuela que irá al Clásico Mundial de Béisbol de 2026 aún está conformando el roster que intentará darle una alegría inmensa a la nación en la cita que iniciará el próximo 4 de marzo, sin embargo, la presencia de la estrella de los Houston Astros, José Altuve, aún está en duda.

En recientes declaraciones a la prensa, quien fungirá de segunda base de los siderales en la temporada de 2026 dejó claro su intención de representar a Venezuela en el Clásico próximo a iniciar, asegurando que firmó todos los papeles necesarios para estar en la nómina.

“Si tuviera la oportunidad me gustaría ir. Ya firmé todos los papeles diciendo que estoy dispuesto a jugar, como lo hice en los dos últimos Clásicos. Siempre es un honor representar a mi país, jugué el último y el anterior, y estoy tratando de hacerlo este también, pero no sé que pase detrás de la escena. Así que espero que todo se aclare y pueda ir”, dijo Altuve.

Altuve se puso por primera vez la camiseta de Venezuela en el Clásico Mundial de 2017, en el cual participó en los siete partidos del equipo, dejando una línea ofensiva de .259 / .286 / .259. “Viví una de mis mejores experiencia jugando con esos muchachos, con Miguel Cabrera, Carlos González, Martín Prado, Félix Hernández, Ender Inciarte, todos realmente buenos. No ganamos el torneo, que era nuestra meta, pero creo que estuvimos muy contentos con el tiempo que pasamos juntos”, dijo Altuve en aquella oportunidad, según el portal de la LVBP.

No obstante, su segunda experiencia en el evento no fue tan positiva, ya que aunque el equipo llegó hasta los cuartos de final, Altuve recibió un pelotazo en una mano ante Estados Unidos que lo hizo pasar por el quirófano por una fractura y perderse el inicio de la temporada de las Grandes Ligas. Quizás esta es la razón por la cual los Astros están siendo tan precavidos con su asistencia al Clásico de 2026.

El venezolano terminó su campaña de 2025 con promedios de .265/.329/.442, 24 dobles, 26 jonrones, 10 bases robadas y 77 carreras remolcadas. Su transición a los jardines no fue la esperada, aunque apenas cometió un error en 61 chances defensivas en el bosque izquierdo. Por ello, el plan es que regrese al segundo cojín en 2026 y así sacarle el mejor rendimiento posible.

Recuérdese que Altuve firmó un contrato de 5 años y 125 millones de dólares que lo atará al equipo hasta 2029. En 2026 ganará 33 millones de dólares.

