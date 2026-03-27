Ronald Acuña Jr. paga apuesta a Juan Soto por el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó múltiples historias dentro y fuera del diamante. Una de ellas fue la apuesta amistosa entre dos de las grandes estrellas, y latinas, de la actualidad: Ronald Acuña Jr. y Juan Soto.

Previo al esperado duelo entre Venezuela y República Dominicana en la fase de grupos de la justa de selecciones, ambos jardineros acordaron un reto que rápidamente captó la atención de los aficionados: el perdedor tendría que presentarse posteriormente vistiendo la camiseta del país rival. Dicha apuesta reflejaba no sólo la competitividad entre las dos naciones, también la estrecha relación entre dos peloteros llamados a marcar una era en MLB.

Aquel compromiso del 11 de marzo en el loanDepot park de Miami terminó favoreciendo a Dominicana 7-5, con Soto en plan determinante al madero, dado que pegó jonrón y remolcó dos carreras, mientras que Acuña no conectó imparables, pese a lograr embasarse en par de ocasiones y pisar el plato otras dos veces.

Paradójicamente, el Clásico Mundial tomó rumbos distintos para Venezuela y Quisqueya a partir de ese desafío. Los sudamericanos lograron recomponerse y protagonizar una histórica actuación que los llevó a su primer título, en tanto que los merengueros no pudieron avanzar más allá de las semifinales, donde cayeron a manos del Team USA.

Claro está, el resultado global del torneo no alteró el compromiso personal asumido entre Acuña Jr. y Soto, ya que fiel a su palabra, el MVP de la Nacional en 2023 pagó la apuesta y se presentó en el Opening Day de sus Atlanta Braves, este viernes, vistiendo indumentaria alusiva a República Dominicana. Aunque no utilizó el uniforme tradicional, el jardinero de 28 años sí lució una camiseta de baloncesto con el nombre del país caribeño y el número 22 de Soto, gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Semejante episodio ahora deja una imagen curiosa: a pesar de que Venezuela terminó levantando el cetro del WBC, el astro de los New York Mets puede presumir de haber ganado el duelo directo y la apuesta personal. Una anécdota que refuerza la mezcla de rivalidad y camaradería que caracteriza al béisbol latinoamericano.

Ya de cara a la nueva temporada de MLB, tanto Acuña Jr. como La Fiera están nuevamente destinados a ser protagonistas para dos organizaciones que aspiran conquistar el Este del viejo circuito y trascender a lo largo de los playoffs.

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