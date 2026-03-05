Ronald Acuña Jr. responde a las críticas a Venezuela por las dos derrotas: "El viernes es que cuenta"

Venezuela apenas pudo anotar dos carreras en 18 innings durante sus dos compromisos de preparación previo al Clásico Mundial, que terminaron en derrotas ante los Houston Astros y los Washington Nationals.

Frente a los Astros, que no contaron con José Altuve para este compromiso, los venezolanos perdieron 3 carreras por 1, pegando solo 7 indiscutibles ante los lanzadores de Houston. En el segundo encuentro, conectaron apenas 5 hits y perdieron 5 por 1 ante los Nats.

Ambos duelos se disputaron en el CACTI Park of the Palm Beaches, casa de los Astros en la primavera, con una gran presencia de público venezolano, que se fue desilusionado por la actuación de su combinado nacional.

En redes sociales circula un video de Ronald Acuña Jr. parado en el dugout de Venezuela respondiendo a algunos fanáticos. "El viernes es que cuenta. Aquí no vale. ¿Para qué voy a batear aquí", le preguntó el jardinero de los Atlanta Braves a un aficionado.

Acuña Jr. hacía referencia al encuentro de este viernes ante Países Bajos por el inicio del Clásico Mundial de Béisbol para el Grupo D, que comparten con Nicaragua, Israel y República Dominicana.

Venezuela viene de quedar eliminada en segunda ronda por Estados Unidos en el Clásico Mundial anterior, a pesar de haber dominado su grupo en la primera fase. Para Acuña Jr. es cuestión de tiempo para que los bates comiencen a producir.

Omar López, estratega de Venezuela, no se mostró preocupado por su ofensiva, que es, para muchos analistas, el punto alto del equipo vinotinto en el torneo.

"Estos son juegos de trámite en los que los jugadores están buscando hacer sus ajustes", dijo Omar López en la rueda de prensa post encuentro. "A partir de ahora, el suiche se cambia en Miami".

Este jueves se produjo la primera práctica en el loanDepot park de Miami, donde se desarrollará el Grupo D del torneo.

"Estamos bien mentalmente. No porque perdimos estos dos juegos ahora estamos pensando que no vamos a ganar ninguno en el torneo. Eso no existe en nosotros", aseguró Omar López el miércoles. "Los muchachos solo están ansiosos. Ansiosos por llegar a Miami".

Países Bajos, el primer rival de Venezuela, tiene un grupo de jugadores con gran experiencia en la MLB y son dirigidos por Andruw Jones. Cuentan con figuras de la talla de Xander Bogaerts, Ozzie Albies, Didi Gregorius y Kenley Jansen.

