Venezuela en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

En cada edición del Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela ha llegado con sus mejores jugadores, todos con rango de estrellas en MLB, y grandes ilusiones. Y siempre se ha regresado con las manos vacías.

La afición de la escuadra vinotinto ha tenido que sufrir varias decepciones, a pesar de que siempre llegan como uno de los conjuntos favoritos a pelear el título y de que han tenido las piezas de primera categoría para cumplir los pronósticos. Pero las cosas no han salido como esperaban y nunca han conseguido meterse hasta la final.

Para la edición de 2026 no están pintando bien las cosas. El manager Omar López, que repite en el banquillo, dijo a finales de diciembre -sin mencionar nombres- que hay jugadores que no participarán aunque no están lesionados y que sólo hay cinco peloteros confirmados.

Sin embargo precisó que trabaja con Salvador Pérez (el capitán de la escuadra nacional y también de Kansas City Royals), José Altuve y Ronald Acuña Jr. (que asegura tener el permiso de Atlanta Braves) en el ensamblaje del equipo.

“Creo que ellos van a ser clave en nuestro desempeño”, declaró López a MLB.com. “Con el liderazgo de Salvador, Altuve y Acuña queremos enseñarle a los jóvenes la importancia del torneo. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado en anteriores ediciones del Clásico Mundial y ahora vamos por más”.

Pérez y Acuña son los únicos nombres confirmados para el torneo de marzo, en el que Venezuela peleará por el liderato del Grupo D en Miami con República Dominicana. “Ahora mismo, Salvador y Altuve pueden servir como la guía de nuestra selección nacional, los líderes dentro y fuera del terreno”, agregó. “Nuestra fortaleza será la profundidad del equipo; tendremos un gran cuerpo de pitcheo para este próximo Clásico Mundial de Béisbol”.

¿Cuál fue su mejor actuación?

Venezuela nunca ha ganado el Clásico Mundial y ni siquiera ha logrado llegar hasta la final. Su mejor presentación fue en la edición de 2009, la única ocasión en la que ha llegado a semifinales, y el año en el que terminaron en el tercer lugar del torneo. Pasaron invictos la primera ronda y cayeron en semifinales (10-2) ante Corea del Sur, a la postre subcampeones. José Celestino López fue el segunda base en el Equipo Todos Estrellas.

En la edición de 2023 también se destacaron, al avanzar a la segunda ronda como líderes invictos del Grupo D tras un memorable triunfo ante los dominicanos. Estuvieron muy cerca de batir a la selección de Estados Unidos en cuartos de final, pero un jonrón de Trea Turner les robó el sueño de seguir avanzado.

MIguel Cabrera fue parte del roster de Venezuela en 2023 | Rob Tringali/GettyImages

Las leyendas de Venezuela en el Clásico Mundial

Miguel Cabrera, un seguro miembro del Salón de la Fama, ha dicho presente en cada edición del Clásico Mundial. Jugó con categoría de estrella en todos los torneos anteriores, fue invitado en 2023 aunque se avecinaba su retiro y en 2026 será parte del cuerpo técnico de lujo que tiene el manager Omar López.

Otras leyendas del béisbol venezolano que han sido parte de la selección son Andrés Galarraga, Omar Vizquel, Bob Abreu, Félix Hernández, Carlos Zambrano, Armando Galarraga y Johan Santana.

Más recientemente se han blindado con protagonistas habituales en las Grandes Ligas como Salvador Pérez, José Altuve, Ronald Acuña Jr., Pablo López, Jesús Luzardo, Gleyber Torres, Eugenio Suárez, Luis Arráez y Anthony Santander.

¿Qué posibilidades tiene Venezuela en el Clásico Mundial de 2026?

A pesar del optimismo que muestra el manager Omar López, y de que esta vez parecen tener argumentos para llegar al menos hasta las semifinales, las probabilidades de que Venezuela sea el campeón de la edición 2026 del Clásico Mundial son escasas.

Las casas de apuestas y pronósticos hechos con herramientas de Inteligencia Artificial le asignan apenas 5% de oportunidad de ser quienes levanten el trofeo. Están por debajo de Estados Unidos, Japón, República Dominicana y Puerto Rico.

