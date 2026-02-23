Ronald Acuña será el primer bate de los Braves en 2026: ¿Cuáles son sus números históricos en la posición?

A medida que se acerca el inicio de la temporada de MLB, comienza a revelarse cómo podría estructurarse el orden ofensivo de los Atlanta Braves. Pues el manager Walt Weiss presentó un lineup dominical que bien puede anticipar al del Día Inaugural, con Ronald Acuña Jr. como abanderado.

No en vano, el MVP de la Liga Nacional en 2023 regresará al primer turno en el orden al bate, tal y del modo que lo confirmó un Weiss que ya había dejado entrever esa posibilidad en diciembre, pero que la hizo oficial antes del duelo contra los Minnesota Twins.

“No diré que la decisión fue fácil, porque se puede argumentar que Acuña batee primero, segundo o tercero. También quería conversar con él; eso es parte de la ecuación. ¿Qué es lo que realmente quiere hacer? Y a él le encanta abrir el lineup, y me encanta que marque el tono desde el inicio”, declaró el dirigente de Atlanta a la web de las mayores.

Primer turno de Ronald Acuña en la primavera.

Parece que está en forma 😂 pic.twitter.com/hXOpuSG9M9 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) February 22, 2026

El impacto ofensivo del seleccionado a cinco Juegos de Estrellas como primer bate respalda su determinación, tanto que en 2023 registró un impresionante 1.012 de OPS, la cuarta cifra más alta en Grandes Ligas para jugadores con al menos 500 apariciones al plato como líderes del orden. Si logra mantenerse saludable, podría replicar ese nivel de producción y recuperar agresividad en las bases, especialmente tras superar una segunda lesión importante de rodilla sufrida en 2024.

El cuerpo técnico de los Braves también evalúa la posibilidad de alternar alineaciones según el lanzador rival, utilizando un orden frente a derechos y otro ante zurdos. Sin embargo, esa estrategia no descarta que los bateadores siniestros Drake Baldwin y Matt Olson aparezcan consecutivamente, incluso detrás de Acuña cuando enfrenten a pitchers de su misma mano.

Con estas primeras pistas, Atlanta empieza a perfilar una ofensiva que buscará imponer ritmo desde el primer turno y maximizar el talento del sudamericano, su principal figura, desde el arranque de los encuentros.

¿Cómo le va a Ronald Acuña Jr. de por vida como primer bate?

El dueño de tres Bates de Plata en el viejo circuito exhibe una carrera exitosa, pese a sus 28 años de edad. Y para prueba un botón: .289 de average con .384 de OBP, 186 jonrones y 205 bases robadas en ocho cursos, cuatro de los cuales, por distintos motivos, no ha podido accionar en su totalidad.

Asimismo, fungiendo como primer toletero a modo vitalicio, el venezolano liga .294 con .387 en porcentaje de embasado, 162 cuadrangulares y 196 estafadas. Claro está, en 3.091 turnos totales, repartidos en 677 desafíos.

La segunda posición en la que Acuña ha aparecido más veces en el ataque de los Braves es el tercer puesto. Allí colecciona .263 con .409 de OBP, 10 vuelacercas y cinco robadas en 208 apariciones al madero, divididas en 46 compromisos de ronda regular en MLB.

