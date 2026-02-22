Así fue el primer hit de Ronald Acuña Jr. con los Braves en la pretemporada de MLB

Ronald Acuña Jr. dio este domingo su primer hit con los Atlanta Braves en la pretemporada de las Grandes Ligas; un batazo que estuvo muy cerca de irse de jonrón en el mismo primer inning.

El jardinero venezolano comenzó hace semanas su puesta a tono de cara al Clásico Mundial de Béisbol de 2026, en el cual defenderá el jardín derecho de su país.

Acuña Jr. castigó una recta del lanzador de los Minnesota Twins, Taj Bradley, en el primer capítulo para conectar un bola a una velocidad de salida de 112.4 millas por hora. El venezolano ha manifestado sentirse saludable de cara a una campaña en que quiere volver a colocar números de Jugador Más Valioso.

El venezolano, ganador de un MVP y tres Bates de Plata y que cuenta con cinco invitaciones al Juego de Estrellas, conectó 21 jonrones, con 42 carreras impulsadas y .290 de promedio de bateo, en 95 compromisos en la temporada pasada de las Grandes Ligas.

Cabe recordar que comenzó la campaña en la lista de lesionados, por la segunda operación de rodilla a la que se sometió en su carrera. Aunque siempre hay temor por la salud de Acuña Jr., su deseo desde un principio era representar a Venezuela.

Ronald Acuña Jr. conectó su primer hit del Spring Training.



Un batazo que tuvo una velocidad de salida de 112.4 MPH. #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/RClatV0LUZ — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) February 22, 2026

Acuña espera retomar su mejor forma en 2026, pese a ser invitado al Juego de Estrellas la campaña pasada. En 2023 se convirtió en el primer (y hasta ahora único) jugador en la historia de MLB que conecta al menos 40 jonrones y se roba por lo menos 70 bases en una campaña. Terminó esa zafra histórica con 41 vuelacercas y 73 estafadas y a eso le sumó 106 carreras impulsadas. Los números y su marca le dieron el premio MVP en la Liga Nacional sin discusión.

"Ahora estoy saludable", afirmó Acuña Jr. hace un par de semanas, antes de hablar sobre el Clásico Mundial.

"Para nosotros es una obligación ganar, sin lugar a dudas. Llevar ese trofeo a Venezuela sería un sueño para todos nosotros", dijo el venezolano al saber que estaría en el roster del manager Omar López.

"El equipo está muy balanceado, una mezcla de jóvenes y veteranos. Ya queda de parte del cuerpo técnico cómo van a mover las piezas, pero el talento está ahí. Hay muchos venezolanos en Miami y eso nos motiva a jugar duro y buscar llevarnos el trofeo. Se siente como si jugáramos en casa", aseguró.

